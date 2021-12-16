Vad egenvård är och hur man gör, enligt dr Theresa Melito-Conners

Badbomber och ansiktsmasker känns bra för stunden, men egenvård handlar om så mycket mer än så. Människor är inte ens medvetna om vilka behov de har för kropp, sinne och själ, säger fil.dr Theresa Melito-Conners, och det är hög tid att göra något åt det. Själv blev hon intresserad av egenvård efter att nästan ha bränt ut sig på jobbet. Intresset växte och ledde till att hon doktorerade i ämnet och startade webbplatsen "Dr. MC’s Self-Care Cabaret". I det här avsnittet låter hon programledaren Jaclyn Byrer ta en titt bakom kulisserna på tio saker som är viktiga för att boosta sitt eget välmående och lycka. Hon berättar också om vikten av att skapa tydliga gränser mellan arbete och fritid och hur vi bäst förbereder nästa generation för att ta hand om sig själva. Bonus: Dr MC leder oss i en av sina berömda coachade meditationer, så att du själv kan upptäcka hur även en enkel åtgärd kan göra stor skillnad.