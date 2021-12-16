Vad egenvård är och hur man gör, enligt dr Theresa Melito-Conners

Trained Podcast: Ta hand om dig med dr MC
Coachning
Egenvård handlar inte bara om att skämma bort dig själv. Det handlar också om att tillgodo se alla dina behov – för kropp, sinne och själ. Dr MC berättar mer.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Badbomber och ansiktsmasker känns bra för stunden, men egenvård handlar om så mycket mer än så. Människor är inte ens medvetna om vilka behov de har för kropp, sinne och själ, säger fil.dr Theresa Melito-Conners, och det är hög tid att göra något åt det. Själv blev hon intresserad av egenvård efter att nästan ha bränt ut sig på jobbet. Intresset växte och ledde till att hon doktorerade i ämnet och startade webbplatsen "Dr. MC’s Self-Care Cabaret". I det här avsnittet låter hon programledaren Jaclyn Byrer ta en titt bakom kulisserna på tio saker som är viktiga för att boosta sitt eget välmående och lycka. Hon berättar också om vikten av att skapa tydliga gränser mellan arbete och fritid och hur vi bäst förbereder nästa generation för att ta hand om sig själva. Bonus: Dr MC leder oss i en av sina berömda coachade meditationer, så att du själv kan upptäcka hur även en enkel åtgärd kan göra stor skillnad.
"Det är okej att börja i liten skala. Och en enda liten justering eller anpassning kan få stor effekt i längden."
Theresa Melito-Conners
fil.dr, egenvårdsexpert och grundare av Dr. MC’s Self-Care Cabaret
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.