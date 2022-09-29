Hur mindfulness skapar och bryter vanor, enligt dr Jud Brewer

Trained Podcast: Bryt dåliga vanor med dr Jud Brewer
Coachning
Beteendeförändringar börjar i hjärnan. Lär dig att göra dig av med ohälsosamma vanor med hjälp av mindfulness-råd från en beroendepsykiater.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Oavsett om det handlar om att minska sin skärmtid eller sitt sockerintag, vet de flesta av oss hur svårt det är att bli av med dåliga vanor. Enligt Judson Brewer, läkare, fil.dr och författare till bästsäljaren The Craving Mind, handlar det inte lika mycket om viljestyrka som om mindfulness. I det här avsnittet samtalar forsknings- och innovationschefen vid Brown University Mindfulness Center med vår värd Jaclyn Byrer för att förklara vad som händer i vår hjärna när vi bryter och skapar vanor. Han delar också med sig av verktyg för kartläggning av vanor, akronymer och omformuleringstekniker som kan hjälpa oss att ta kontrollen över vårt beteende – för gott.
"Det handlar inte om vad vi borde göra, det handlar om att lyssna på den visdom som finns i kroppen. När vi gör det, förlorar den dåliga vanan sin lockelse."
Judson Brewer
Läkare, fil.dr, beroendepsykiater och neuroforskare
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.