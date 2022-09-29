Hur mindfulness skapar och bryter vanor, enligt dr Jud Brewer

Oavsett om det handlar om att minska sin skärmtid eller sitt sockerintag, vet de flesta av oss hur svårt det är att bli av med dåliga vanor. Enligt Judson Brewer, läkare, fil.dr och författare till bästsäljaren The Craving Mind, handlar det inte lika mycket om viljestyrka som om mindfulness. I det här avsnittet samtalar forsknings- och innovationschefen vid Brown University Mindfulness Center med vår värd Jaclyn Byrer för att förklara vad som händer i vår hjärna när vi bryter och skapar vanor. Han delar också med sig av verktyg för kartläggning av vanor, akronymer och omformuleringstekniker som kan hjälpa oss att ta kontrollen över vårt beteende – för gott.