(Bra) by Dina | Styling för sport-BH:ar

"Det här var min favoritlook. Jag älskade kombinationen av brunt och svart tillsammans med sport-BH:ns färgglada tryck. Ibland när jag klär upp mig vill jag utmana mig själv och kliva ur min bekvämlighetszon, och flerfärgade kombinationer är någonting som jag försöker våga klä mig i oftare. Jag dras till monokromt och skulle kunna klä mig i det varje dag, kanske med någon liten färgskiftning. Men ibland måste man ju variera sig lite! Idag gjorde jag det genom att matcha brunt och svart. Jag älskade den sportiga BH:ns färgstarka tryck och hur trycket även återkom i leggingsen och förstärkte silhuetten. Så fint!"

