(Bra) by Dina | Styling för sport-BH:ar

(Bra) by Dina Asher-Smith
Styla sport-BH:n med Dina Asher-Smith
Drottningen av sport-BH:ar (och sprintlöpning) tar över allt som har med sport-BH:ar att göra med (Bra) by Dina. Den här veckan har Dina Asher-Smith stylat sina favoriter bland Nikes sport-BH:ar med plagg från sin egen garderob. Kolla in hennes stildagbok nedan.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash och Leggings stylade med läderblazer & högklackat
"Det här var min favoritlook. Jag älskade kombinationen av brunt och svart tillsammans med sport-BH:ns färgglada tryck. Ibland när jag klär upp mig vill jag utmana mig själv och kliva ur min bekvämlighetszon, och flerfärgade kombinationer är någonting som jag försöker våga klä mig i oftare. Jag dras till monokromt och skulle kunna klä mig i det varje dag, kanske med någon liten färgskiftning. Men ibland måste man ju variera sig lite! Idag gjorde jag det genom att matcha brunt och svart. Jag älskade den sportiga BH:ns färgstarka tryck och hur trycket även återkom i leggingsen och förstärkte silhuetten. Så fint!"
Nike Indy Ultrabreathe med kofta och dad jeans
Det här är min egen handväska och jag älskar den! Jag äger inte speciellt många ljusrosa saker, men jag var helt enkelt tvungen att hitta någonting som matchade väskan. Så snyggt!! Den här typen av sport-BH är min favorit. Det är inte nödvändigtvis den jag springer i, men den har en elegant design och är riktigt bekväm. Jag älskar det lilla hålet i mitten av sport-BH:n och jag älskar remmarna. Detaljerna gör den inte bara till en bekväm sport-BH med bra stöd, utan de ger den också en intressant och sexig look.