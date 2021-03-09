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Senast uppdaterad: 9 mars 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Styla sport-BH:n med Dina Asher-Smith

Drottningen av sport-BH:ar (och sprintlöpning) tar över allt som har med sport-BH:ar att göra med (Bra) by Dina. Den här veckan har Dina Asher-Smith stylat sina favoriter bland Nikes sport-BH:ar med plagg från sin egen garderob. Kolla in hennes stildagbok nedan.

Nike Indy med v-ringning stylad med jacka, shorts och chunky boots

Det här är min lyxiga favoritjacka. Jag älskar den. Jag köpte den till mig själv i födelsedagspresent 2019 och jag känner mig fantastisk i den. Jag älskade BH Indy, och det här är en av mina mest avslappnade och sköna stilar. Jag kände mig fantastisk och bekväm i jackan och BH:n.

  • (Bra) by Dina | Så bär du din sport-BH, slide 1 of 4
  • (Bra) by Dina | Så bär du din sport-BH, slide 2 of 4
  • (Bra) by Dina | Så bär du din sport-BH, slide 3 of 4

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    Dina tar över
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    Styla sport-BH:n med Dina Asher-Smith
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    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Sport-BH:ar och mitt yngre jag

Ursprungligen publicerad: 9 mars 2021

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