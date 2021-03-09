(Bra) by Dina | Så bär du din sport-BH

Det här är min lyxiga favoritjacka. Jag älskar den. Jag köpte den till mig själv i födelsedagspresent 2019 och jag känner mig fantastisk i den. Jag älskade BH Indy, och det här är en av mina mest avslappnade och sköna stilar. Jag kände mig fantastisk och bekväm i jackan och BH:n.

