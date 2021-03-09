(Bra) by Dina | Om sport-BH:ar

Jag är så stolt och taggad över att få vara med och kickstarta Nikes nya sport-BH-satsning: "(Bra) by ..." och få dela med mig av mina egna tankar kring det här nödvändiga plagget. Det är på tiden att vi tittar lite närmare på det plagg som jag får flest frågor om. Ja ... jag får fler frågor om sport-BH:ar än om löparskor. De flesta har redan koll på hur ett par bra löparskor ska kännas, men att hitta den perfekta sport-BH:n är en annan sak ... Vart ska man vända sig? Vad ska man tänka på? Hur ska den kännas? 🤷



Om man inte kan tillräckligt mycket om sport-BH:ar eller har en sport-BH som sitter obekvämt eller som inte ger ett tillräckligt mycket stöd kan det leda till att man undviker fysisk aktivitet. Och det är helt i onödan. Vi vet att många unga kvinnor dessvärre slutar med sport i de tidiga tonåren. En av de huvudsakliga anledningarna till det är den känsla av obehag och skam som många upplever inför de snabba förändringar som kroppen går igenom i den här åldern. Och jag fattar det – såklart. Jag har ju varit i samma sits. För ett år sedan kunde du springa omkring utan en tanke på bröst och nu har du helt plötsligt ett par bröst som helt förändrar hur kroppen rör sig och hur man känner inför sin kropp!



Även om man älskar att hålla på med sport så är det obekvämt utan rätt stöd. Många tjejer förknippar sport eller fysisk aktivitet med smärtor i brösten, vilket får många att tänka "det här är nog inget för mig", "mina bröst är för stora för det här nu", "det här gör för ont", eller "det är inte värt det". Men så behöver det inte vara. Speciellt med tanke på att den rätta sport-BH:n kan lösa de här problemen.



Så jag tycker att vi tar och försöker få bort det stigma och mysterium som är kopplat till sport-BH:n.



Jag är stolt över att få presentera (Bra) by Dina: inget att skämmas för. Vi kommer att prata öppet om de här sakerna. Jag kommer att visa er vilka olika typer av stöd och olika typer av BH:ar, och besvara några frågor som många kanske tycker är jobbiga att ställa. Men det är helt okej att fråga mig. Jag dömer inte. 😄



Så nu kör vi helt enkelt



Kram från Dina

