(Bra) by Dina | Om att välja sport-BH till en vän

Senast uppdaterad: 9 mars 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Fit Your Friends
Om du gillar (Bra) by Dina (världsmästarens egendesignade sport-BH:ar) är du också medveten om att Dina Asher-Smith vet vad hon gör. Hon har på sig en sport-BH sex dagar i veckan så hon vet allt som man behöver veta om storlekar.
Men hennes vänner då? Kolla in vad som händer när hon stylar åt någon annan än sig själv.
BH:n One Piece Pad
Dina väljer BH:n One Piece Pad till Portia och den imponerar. Passformen, designen och funktionen passar perfekt och det finns inga krångliga inlägg som riskerar att trilla ut eller ändra form. Portia ser självsäker ut och känner sig fri. Bra jobbat, Dina.