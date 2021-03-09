(Bra) by Dina | Om att välja sport-BH till en vän

(Bra) by Dina Asher-Smith

Om du gillar (Bra) by Dina (världsmästarens egendesignade sport-BH:ar) är du också medveten om att Dina Asher-Smith vet vad hon gör. Hon har på sig en sport-BH sex dagar i veckan så hon vet allt som man behöver veta om storlekar.



Men hennes vänner då? Kolla in vad som händer när hon stylar åt någon annan än sig själv.

