(Bra) by Dina | Brev till mig själv som 12-åring

(Bra) by Dina Asher-Smith
Sport-BH:ar och mitt yngre jag
Ett brev till mitt 12-åriga jag
Hej Dina!
Det är du, 13 år framåt i tiden.
Okej, jag berättar lite kort … du är en riktigt bra sprinter nu. Det är fantastiskt. Och så roligt. Ditt jobb är att resa jorden runt och göra det du älskar på högsta nivå, och du har vänner från hela världen. Jag ska inte förstöra överraskningen med en lista på dina prestationer, men jag lovar att du kommer att bli stolt över dig själv. Lita på mig.
Jag har en viktig sak att berätta. Om ungefär ett år kommer du att bryta foten i en smärtsam olycka när du halvsover på landhockeyträningen klockan sju på morgonen. Mitt tips är att hålla dig pigg på morgnarna. Halvsov inte på träningarna! Du kommer att försöka hoppa över bollen när du får en passning, felbedöma situationen, landa på bollen, halka och bryta foten. Men om du struntar i det och ändå hamnar i kryckor är det okej. Det kommer att visa dig att du älskar friidrott och att du faktiskt hör hemma på löparbanan.
Nåväl, låt oss prata om dina bröst och sport-BH:ar! Ja … din egen bröst-till-BH-resa är betydligt mindre spännande än dina vänners. Sanningen är att den inte kommer att vara så lång som du kanske hade trott eftersom du inte kommer att växa mycket mer, haha! Men när det gäller klädesplagget i sig kommer du att leva i det. Du kommer att äga fler sport-BH:ar än vanliga BH:ar. Du kommer faktiskt att äga fler sport-BH:ar än jeans, t-shirts … ja, än alla andra vanliga plagg. Och de kommer att vara i de vackraste färgerna, modellerna och designerna. Du kommer att bära en minst sex gånger i veckan (japp, du tränar sex gånger i veckan nu, John ökade tempot rejält).
Jag vet att det kommer att kännas lite konstigt att bära en första gången. Främst för att jag tror att du skäms över att växa och utvecklas i allmänhet. Jag förstår det, det är en konstig förändring i början, men det är okej. Och de gör det SÅ mycket lättare att träna. Ingenting som skakar eller gör ont, och inget som ömmar efteråt. Du kan fokusera på att vara bäst istället för att känna dig obekväm eller oroa dig för allt som skakar. Snart kommer det att kännas självklart att bära en – så självklart att du hälften av tiden kommer att kalla den för en "kort topp" och ibland träna i den utan någon t-shirt.
Livet leker. Allt är bra. Det finns inget att oroa sig för, så stressa inte.
Jag skickar massor av kramar till dig, och snälla se till att du är fullt vaken när du åker till hockeyn. 😏
Dina