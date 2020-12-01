Det enklaste sättet att äta hälsosammare
Coachning
Coachning och kost
Ett enkelt sätt att äta hälsosammare
med Nike Training
Släpp tanken på den perfekta dieten och ta istället små steg som leder till stora förbättringar.
Du har säkert hört det förut: Bra träning kan aldrig väga upp för dålig kost. Det har blivit något av en hälsokliché, men det är också helt sant. För att verkligen lyckas med din träning måste du äta så bra som möjligt.
Men det är viktigt att komma ihåg att "så bra som möjligt" inte betyder "alltid äta perfekt". För att lyckas i längden är det bättre att ha inställningen att du ska äta så bra du kan, just nu.
En av de främsta orsakerna till att människor misslyckas med att äta mer hälsosamt är inställningen att "allt måste vara perfekt", säger Brian St. Pierre, Precision Nutrition-coach och registrerad dietist. "Särskilt i januari är det vanligt med den där allt-eller-inget-attityden – många börjar äta på ett sätt som är så strikt att de omöjligen orkar fortsätta, i stället för att planera mer långsiktigt", säger St. Pierre.
"Så här gör du det smartare: Se på kosten som ett pågående projekt."
Nike Training
Så här gör du det smartare: Se på kosten som ett pågående projekt. Det handlar om att hela tiden fråga sig själv: "Vilka kostval kan jag göra idag som är lite bättre än det jag brukar välja? Sedan fortsätter du att fråga dig själv samma sak nästa dag och nästa – och innan du vet ordet av har du lyckats åstadkomma en stor kostomställning", säger St. Pierre. "Stora förändringar är svåra att göra över en natt, men om du hela tiden tar små steg åt rätt håll kan du med tiden åstadkomma stora kostförändringar. Det handlar om att göra de positiva förändringarna till en del av ditt sätt att äta – en del av din livsstil."
För att ditt pågående projekt ska fungera är det viktigt att du är helt ärlig mot dig själv om dina matvanor och vad du klarar av att ändra nu genast. "Det handlar om ditt liv här och nu", säger Krista Scott-Dixon, utvecklingsansvarig på Precision Nutrition och erfaren kostutbildare sedan närmare 20 år. "Inte om något magiskt framtidsuniversum där allting plötsligt fallit på plats. Det handlar om att hitta de där små sakerna som kan sätta bollen i rullning, nu med detsamma."
"Det kan vara någonting så enkelt som att från och med nu lägga till en grönsak till en måltid om dagen."
Nike Training
Det kan vara någonting så enkelt som att från och med nu lägga till en grönsak till en måltid om dagen. När det sedan känns som att du har lyckats med den förändringen kan nästa steg vara att skära ned lite på någon av dina mindre sunda vanor (om du till exempel äter godis tre gånger i veckan kanske du testar att minska det till två). När du sedan känner dig bekväm med båda de stegen är det dags för nästa lilla förändring. Och sedan nästa och nästa. Poängen är att det är ett pågående projekt – som hela tiden fortsätter framåt.
Det är också viktigt att veta att det kommer att gå snett ibland. Men det är okej. "I det här tv-spelet har du hur många liv som helst så om du misslyckas idag är det bara att köra vidare imorgon", säger Scott-Dixon. Istället för att grubbla eller skämmas över ett dåligt kostval rekommenderar St. Pierre att du funderar över vad du kan göra annorlunda nästa gång: "Se motgångarna som feedback snarare än som misslyckanden."
Kom ihåg att uppmärksamma det som går bra, säger Scott-Dixon. "Många människor fokuserar bara på det som går fel – trots att kanske 80 procent gick precis enligt planerna! Använd framgångarna som mall för att bygga upp dina vanor", säger hon. Det kommer du att vinna på i längden.
Gör det till en vana: Följ metoden ovan och gör ett litet, positivt tillägg till din kost – till exempel genom att lägga till en grönsak till en måltid – och koppla sedan ändringen till en vana som du redan har, till exempel att fundera på vad du ska äta till lunch. Så nästa gång du tänker "Vad vill jag ha till lunch?" följer du upp det med "Jag ska ha med en grönsak". Och kom ihåg att berömma dig själv när du äter den där grönsaken till måltiden, då blir det lättare att göra det till en långsiktig vana.