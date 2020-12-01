Det enklaste sättet att äta hälsosammare

Det kan vara någonting så enkelt som att från och med nu lägga till en grönsak till en måltid om dagen. När det sedan känns som att du har lyckats med den förändringen kan nästa steg vara att skära ned lite på någon av dina mindre sunda vanor (om du till exempel äter godis tre gånger i veckan kanske du testar att minska det till två). När du sedan känner dig bekväm med båda de stegen är det dags för nästa lilla förändring. Och sedan nästa och nästa. Poängen är att det är ett pågående projekt – som hela tiden fortsätter framåt.



Det är också viktigt att veta att det kommer att gå snett ibland. Men det är okej. "I det här tv-spelet har du hur många liv som helst så om du misslyckas idag är det bara att köra vidare imorgon", säger Scott-Dixon. Istället för att grubbla eller skämmas över ett dåligt kostval rekommenderar St. Pierre att du funderar över vad du kan göra annorlunda nästa gång: "Se motgångarna som feedback snarare än som misslyckanden."



Kom ihåg att uppmärksamma det som går bra, säger Scott-Dixon. "Många människor fokuserar bara på det som går fel – trots att kanske 80 procent gick precis enligt planerna! Använd framgångarna som mall för att bygga upp dina vanor", säger hon. Det kommer du att vinna på i längden.



Gör det till en vana: Följ metoden ovan och gör ett litet, positivt tillägg till din kost – till exempel genom att lägga till en grönsak till en måltid – och koppla sedan ändringen till en vana som du redan har, till exempel att fundera på vad du ska äta till lunch. Så nästa gång du tänker "Vad vill jag ha till lunch?" följer du upp det med "Jag ska ha med en grönsak". Och kom ihåg att berömma dig själv när du äter den där grönsaken till måltiden, då blir det lättare att göra det till en långsiktig vana.