Den franska fotbollsspelaren Florine Kouessan och hennes klubb Witch FC

Häxkonst: En spelare sätter bollen i rullning i en av Paris mest kreativa klubbar
Atleter*
Florine Kouessan vill grunda ett lag – Witch FC – som återspeglar den värld hon lever i.
Snap Shots är en serie som lyfter fram lokala atleter runtom i världen.
Varje fotbollslag behöver uppfinningsrika spelare. Witch FC svämmar över av dem. Den parisiska klubben består helt och hållet av kvinnliga konstnärer och kreatörer – en mix av erfarna spelare och nybörjare.
Vi träffar skribenten och kreatören Florine Kouessan, en av Witch FC:s stjärnspelare, vid Saint-Pauls lekplats, tvärs över gatan från Saint-Paul-Saint-Louis-kyrkan i Paris, en jesuitbyggnad från 1600-talet i hjärtat av Marais. Florine berättar om sin kärlek till spelet och hur hon hittade samhörighet bland ett osannolikt team av kreatörer som också är fotbollsspelare.
Hur väcktes ditt fotbollsintresse?
Mina föräldrar är ursprungligen från Togo, men jag är född i Paris. Jag har två yngre bröder. Det är inte många år mellan oss, så vi är en sammansvetsad familj. Under uppväxten lekte vi och de andra barnen i kvarteret jämt och ständigt. När man är barn, är en boll det enda som behövs. Jag hade inga tjejkompisar att hänga med, så jag brukade spela fotboll eller basket med mina bröder och de andra småkillarna som bodde i vårt hus.
Hur utvecklas damfotbollen i Frankrike?
När jag var yngre, ansågs fotboll vara något för pojkar enbart. När de skulle reta mig, brukade mina bröder skämta om att de bara ville spela med de andra killarna. Men med åren har jag lagt märke till att kvinnor har krävt att få ta mer plats. Från proffsligorna, som får alltmer uppmärksamhet, till världsmästerskapet i fotboll för damer som spelades i Frankrike sommaren 2019, till kvinnliga spelare som lyfts fram i media. Damfotboll har gått från att vara en underskattad sport till att vara en självklarhet. I dag känns det helt normalt att se det på tv och i tidningar.
Under de senaste två, tre åren har jag sett saker jag tidigare aldrig kunnat föreställa mig. Jag ser reklam för damfotboll och det är inget konstigt med det. Jag är mycket glad över den här utvecklingen, för den har peppat mig till att söka upp ett damlag att spela regelbundet med. Tanken att jag skulle gå med i ett lag slog mig aldrig tidigare, trots att jag älskar att spela. Men nu har jag gjort det.
Berätta lite om Witch FC.
Witch FC är ett gäng kvinnor som gillar sport, som är passionerade och som vill bidra med sina egna förmågor till laget. Vi samlas kring fotbollen, men laget är egentligen ett sätt för oss att stärka varandra. Vi ville ha ett riktigt hårt namn och häxor är de ultimata feministiska ikonerna. Det finns snälla häxor också. I likhet med roller derby-lag ville vi ha ett kollektivt namn utan att nämna en [specifik] plats.
Vad tillför du laget?
Jag kan spela mittfältare eller försvarare. Jag gillar att svettas och få upp flåset. Jag älskar att täcka stora ytor och kunna ändra matchens utgång. Mittfältspositionen ger mig friheten att springa mycket, delta i matchen och till och med påverka den om energin är på topp. Min lagkamrater säger att jag har en bra [energi]nivå och ett stort engagemang. Det är allt jag önskar mig av spelet. Jag vill att de förstår att jag deltar fullt ut och har kul.
"Jag älskar att täcka stora ytor och kunna ändra matchens utgång."
Hur är det att spela tillsammans med likasinnade?
I takt med att banden mellan oss fördjupades, kunde vi plötsligt se hur vi hejade fram varandra [både i våra karriärer och på plan]. Till exempel skrev en av oss det manus hon alltid velat skriva, en målar mer och jag och en lagkamrat ska gå en teaterkurs tillsammans. Det är bara ett litet prov på hur solidaritet bland kvinnor kan hjälpa oss att göra verklighet av våra drömmar. Man får en enorm mängd självförtroende av att känna att ens vänner stöder en i allt man gör.
Text: Massaër Ndiaye
Foto: Manuel Obadia-Wills
Publicerades i: oktober 2020