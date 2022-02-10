Den franska fotbollsspelaren Florine Kouessan och hennes klubb Witch FC

När jag var yngre, ansågs fotboll vara något för pojkar enbart. När de skulle reta mig, brukade mina bröder skämta om att de bara ville spela med de andra killarna. Men med åren har jag lagt märke till att kvinnor har krävt att få ta mer plats. Från proffsligorna, som får alltmer uppmärksamhet, till världsmästerskapet i fotboll för damer som spelades i Frankrike sommaren 2019, till kvinnliga spelare som lyfts fram i media. Damfotboll har gått från att vara en underskattad sport till att vara en självklarhet. I dag känns det helt normalt att se det på tv och i tidningar.



Under de senaste två, tre åren har jag sett saker jag tidigare aldrig kunnat föreställa mig. Jag ser reklam för damfotboll och det är inget konstigt med det. Jag är mycket glad över den här utvecklingen, för den har peppat mig till att söka upp ett damlag att spela regelbundet med. Tanken att jag skulle gå med i ett lag slog mig aldrig tidigare, trots att jag älskar att spela. Men nu har jag gjort det.