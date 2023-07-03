Communitypartner – Nike

I samarbete med Rebel Girls
Communitypartner
Över hela världen stödjer Nike personer och communities som hjälper tjejer på och utanför planen.
Med rätt stöd är allt möjligt
Enligt coach María del Carmen Francisco Martínez – som arbetar med Proyecto Cantera, en ideell organisation som hjälper utsatta tjejer genom fotboll – är sport nyckeln till att tjejer ska nå sina mål. "Tvivla aldrig på att planen är den plats där du hör hemma, eller på att vi, som kvinnor, kan utmärka oss i vilken sport som helst. Genom sport kan du träffa människor som kan bli vänner eller mentorer. Du kan lära dig att kommunicera, lösa konflikter, vara disciplinerad, arbeta hårdare och nå längre, samexistera, vara ledare och mycket mer." Vi stöttar communities som Proyecto Cantera så mycket som vi bara kan för att säkerställa att nästa generation tjejer får allt de behöver för att lyckas på och utanför planen.
Europa
Fotboll är för alla. Nike stödjer flera initiativ i Europa som förbättrar tjejers liv genom det vackra spelet. Vi ser till att finnas där för communities som gör skillnad där det är viktigt, från att ge flyktingar ett gemensamt utrymme, till att hjälpa marginaliserade och utsatta barn, till att tillhandahålla utbildning till tjejer som behöver det.
Resten av världen
Vi samarbetar med projekt över hela världen som hjälper tjejer att börja spela och höja sin nivå. Det finns mängder av fantastiska initiativ över hela kontinenten, oavsett om det handlar om att erbjuda möjligheter att uttrycka sig genom att kombinera fotboll med poesi, säkerställa tillgång till sport eller att hylla muslimska kvinnor som spelar. Och med tanke på fotbollens växande popularitet i den delen av världen kommer vi att fortsätta att stötta de här organisationerna medan de arbetar mot sitt mål att få tjejer att känna sig trygga, sedda och jämställda.