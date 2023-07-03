Communitypartner – Nike

Enligt coach María del Carmen Francisco Martínez – som arbetar med Proyecto Cantera, en ideell organisation som hjälper utsatta tjejer genom fotboll – är sport nyckeln till att tjejer ska nå sina mål. "Tvivla aldrig på att planen är den plats där du hör hemma, eller på att vi, som kvinnor, kan utmärka oss i vilken sport som helst. Genom sport kan du träffa människor som kan bli vänner eller mentorer. Du kan lära dig att kommunicera, lösa konflikter, vara disciplinerad, arbeta hårdare och nå längre, samexistera, vara ledare och mycket mer." Vi stöttar communities som Proyecto Cantera så mycket som vi bara kan för att säkerställa att nästa generation tjejer får allt de behöver för att lyckas på och utanför planen.