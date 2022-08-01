Sport är också lek. För barn är leken den viktigaste delen av all fysisk aktivitet och en coach har möjlighet att ta fram det som är kul i sport.

Därför har vi utvecklat ett coachningsprogram som kombinerar lek med sport och gör träningen rolig. Upptäck lekens kraft och hur du kan få barnen att känna sportglädje med vårt coachningsprogram som bara finns i Nike Training Club-appen.