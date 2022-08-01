Gör dem redo för skolan
Coacha barn
När det blir dags för skolstart behöver du ingen visselpipa och specialjacka för att vara coach. Det finns många olika sätt att coacha barn. Vi finns här för att hjälpa dig att fylla din playbook och motivera barnen att ge sig ut och vara aktiva.
Coacha barn: Lekens kraft
Sport är också lek. För barn är leken den viktigaste delen av all fysisk aktivitet och en coach har möjlighet att ta fram det som är kul i sport.
Därför har vi utvecklat ett coachningsprogram som kombinerar lek med sport och gör träningen rolig. Upptäck lekens kraft och hur du kan få barnen att känna sportglädje med vårt coachningsprogram som bara finns i Nike Training Club-appen.
Coacha barn: Lekens kraft
Sport är också lek. För barn är leken den viktigaste delen av all fysisk aktivitet och en coach har möjlighet att ta fram det som är kul i sport.
Därför har vi utvecklat ett coachningsprogram som kombinerar lek med sport och gör träningen rolig. Upptäck lekens kraft och hur du kan få barnen att känna sportglädje med vårt coachningsprogram som bara finns i Nike Training Club-appen.
Leken börjar med dig
Du kan ta inspiration av andra för att utveckla din coachning, men det startar med dig själv. Att ta reda på vad lek betyder för dig hjälper dig att föra vidare din passion till barnen.
Vi samarbetar med en lekexpert för att ge dig nya insikter och aktiviteter som hjälper dig att göra fysiska aktiviteter roligare och få in mer lek i allt, varje dag.
Leken börjar med dig
Du kan ta inspiration av andra för att utveckla din coachning, men det startar med dig själv. Att ta reda på vad lek betyder för dig hjälper dig att föra vidare din passion till barnen.
Vi samarbetar med en lekexpert för att ge dig nya insikter och aktiviteter som hjälper dig att göra fysiska aktiviteter roligare och få in mer lek i allt, varje dag.
Vill du ha fler höjdpunkter för läsåret?
Gör dig redo för skolstart med vår samling tips, verktyg och tjänster för en smidig början på läsåret.
Vill du ha fler höjdpunkter för läsåret?
Gör dig redo för skolstart med vår samling tips, verktyg och tjänster för en smidig början på läsåret.