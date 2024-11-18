Nike Athlete: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Den energiska boxaren Cindy Ngamba har mer än medaljer i tankarna när hon boxas. Som stolt företrädare för flyktingcommunityn kämpar hon outtröttligt för att förverkliga drömmar, inte bara för sig själv utan för hela den community hon representerar.
Senast uppdaterad: 11 juni 2026
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Cindy Ngamba
Sport: Boxning
Ursprungsland: Kamerun
Född: 7 september 1998
"Boxningen är min familj, min bästa vän, mitt syskon, min partner. I ringen är det bara du, du kan inte gömma dig. Du måste vara din egen coach."
Människors misstro gör Cindy starkare. Hon slår tillbaka mot alla skeptiker och motbevisar deras tvivel i ringen. Där handlar allt om henne – det går inte att gömma sig och hon ger allt hon har i varje sekund av varje match.
Olympic Refuge Foundation
Nike tror på sportens kraft att föra världen framåt och samarbetar med Olympic Refuge Foundation för att hjälpa atleter på flykt.