Chloe Kelly – Fotbollstories – Nike

Chloe Kelly växte upp i västra London och spelade fotboll med sina fem äldre bröder. De spelade på asfalterade gator och i stadens "burar" – inhägnade planer där matcher blev till hårda strider. Ofta var Chloe den enda tjejen men det hade hon inget emot. Oavsett vart hon gick hade hon en boll vid fötterna och var redo att spela.

När Chloe blev äldre flyttade hon norrut för att spela professionellt för Manchester City. Hon var skoningslös och framtiden såg lovande ut. Men 2021 drabbades Chloe av en allvarlig benskada som placerade henne på bänken. Fansen oroade sig för att hon skulle vara borta för gott. Men Chloe kämpade hårt med rehabiliteringen och nästan ett år senare var hon tillbaka och spelade för Englands landslag.

I finalmatchen för kvinnor 2022 spelade England oavgjort 1–1 mot Tyskland. På tilläggstid sköt Chloe ett skott som blockerades. När hon fick bollen igen sköt hon så hårt hon kunde. Chloe förvarar sin medalj från turneringen på en plats där hon kan se den varje dag, i lådan med underkläder. Bollen flög genom luften, förbi målvakten och in i nätet – MÅL! Chloes lagkamrater rusade in på planen. Hon hade precis hjälpt dem att ta Englands första guld i damfotboll.

"Jag är inte riktigt lika nervös som jag var tidigare eftersom jag tänker: 'Vad är det värsta som kan hända?' Jag har varit med om det värsta. Jag njuter av varje ögonblick och spelar utan rädsla."

Chloe Kelly