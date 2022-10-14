Taekwondo kräver starkt mentalt fokus. "Jag stålsatte mig", säger Chaima, "och tack vare det kan jag än idag alltid hitta mitt fokus, oavsett sport." Sporten lär också ut respekt för motståndaren. Trots sparkar och slag får atleterna lära sig att aldrig någonsin skada varandra. Chaima insåg snart att även om en taekwondomatch ser ut som ett slagsmål är det nästan mer som en dans. För att lyckas behöver du disciplin, styrka och smidighet.



De lärdomarna har Chaima nytta av även utanför taekwondomattan, i sitt arbete som coach för Sports dans la Ville, en ideell organisation som ger unga kvinnor tillgång till sport och hjälper dem att komma ut i arbetslivet. Sporten är som en bro och Chaima fungerar som brobyggare.



"En bra coach kan göra stor skillnad i ett barns liv", säger hon. "Därför ger jag alltid allt jag har till mina elever. Jag tränar med dem, slåss för dem och inspireras av dem."