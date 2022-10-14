Berättelser utvalda av Rebel Girls
Chaima Amara
Chaima Amara växte upp i Frankrike och har knappast fått något gratis här i livet. Men hon vet att framgångsfaktorerna för att nå långt som atlet är disciplin, styrka och smidighet. Upptäck hur hon har övervunnit alla hinder och nått stora framgångar inom taekwondo.
Chaima Amara. Sports Dans La Ville, Frankrike. Född: 9 September, 1993. Illustration av Shirley Hottier.
En gång för länge sedan följde en flicka som hette Chaima med sin storebror till hans taekwondoträning. Trots att gruppen var för pojkar uppmuntrade tränaren henne att vara med. Det var inte enkelt. Taekwondo innehåller slag och sparkar och den 9-åriga Chaima var ingen match för de äldre och betydligt större pojkarna. Den dagen kom hon hem med blåmärken – och en fast beslutsamhet att lära sig att slå tillbaka.
Chaima var blyg som barn. Hon växte upp i en fattig förortsmiljö i norra Frankrike och ägnade stora delar av sin tid åt att sitta hemma i sitt tysta sovrum. Men när hon upptäckte taekwondo började hon också testa andra sporter som handboll, gymnastik och fotboll. Sporten visade henne hur stark och tävlingsinriktad hon kunde vara. Chaima gillade att vinna.
"Som barn var jag blyg men tack vare sporten blev jag mycket modigare."
Taekwondo kräver starkt mentalt fokus. "Jag stålsatte mig", säger Chaima, "och tack vare det kan jag än idag alltid hitta mitt fokus, oavsett sport." Sporten lär också ut respekt för motståndaren. Trots sparkar och slag får atleterna lära sig att aldrig någonsin skada varandra. Chaima insåg snart att även om en taekwondomatch ser ut som ett slagsmål är det nästan mer som en dans. För att lyckas behöver du disciplin, styrka och smidighet.
De lärdomarna har Chaima nytta av även utanför taekwondomattan, i sitt arbete som coach för Sports dans la Ville, en ideell organisation som ger unga kvinnor tillgång till sport och hjälper dem att komma ut i arbetslivet. Sporten är som en bro och Chaima fungerar som brobyggare.
"En bra coach kan göra stor skillnad i ett barns liv", säger hon. "Därför ger jag alltid allt jag har till mina elever. Jag tränar med dem, slåss för dem och inspireras av dem."