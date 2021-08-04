Basket i Castel Volturno, Italien

Plötsligt bryts tystnaden. En minibuss parkerar i närheten och en grupp ungdomar springer ut och sätter kurs mot planen. Det är medlemmarna i lokala Tam Tam Basketball Academy och den här planen är deras hemmaplan i alla väder. Under åren som gått sedan de rika invånarna i Castel Volturno flyttade har området omvandlats till en tillflyktsort för flyktingar, många av dem från Nigeria, som behövt någonstans att ta vägen. En del av dem bor i de förfallna byggnader som ligger utspridda över hela staden. Mannen bakom den ideella frivilligorganisationen är lokalinvånaren Massimo Antonelli. Målet är att ge unga flyktingar struktur och en positiv plattform där de kan växa och utvecklas. Planen är också i all sin enkelhet en otroligt vacker plats att spela basket på. "Jag älskar att spela här och höra vågornas brus i bakgrunden", säger 12-åriga Cinzia Orobor. "Luften är bättre här ute vid havet."