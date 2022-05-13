Den perfekta bicepscurlen

Precis som namnet antyder så är biceps den tvåhövdade muskeln på överarmens framsida. Biceps brachii inkluderar ett långt och ett kort huvud som gör att du kan lyfta tyngder genom att böja armbågsleden. De är armarnas tydligaste "show-off"-muskler. Curls aktiverar även brachialis inuti bicepsen och flexmuskeln brachioradialis i underarmen som roterar underarmen.



Även om curls aktiverar bicepsen direkt så arbetar musklerna tillsammans i ett system, vissa muskler motverkar varandra, så rörelsen skapar en dominoeffekt i den omgivande muskulaturen. Det betyder att när bicepsen arbetar och blir kortare när du lyfter hanteln så har förlängs tricepsen på överarmens baksida för att stödja sammandragningen. Deltamuskeln (den rundade, yttersta muskeln på axlarna) aktiveras för att skapa en stark, stabil förankringspunkt för curlrörelsen. Om du gör rörelsen korrekt och inte pendlar med armarna för att få mer kraft, så aktiverar du även coremusklerna.