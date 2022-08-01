Gör dem redo för skolan: Boosta barns positiva mentala inställning

Har du någon gång känt dig så nervös att du trodde att hjärtat skulle hoppa ur bröstet? Eller har handsvett och darriga knän hindrat dig från att göra ditt bästa?

Det kallas prestationsångest, något som många barn känner av.

Viljan att göra något riktigt bra är en stark drivkraft, oavsett om det handlar om att springa 100 meter, dansa på skolans talangjakt eller redovisa för hela klassen. Men det finns en baksida. Rädslan att misslyckas kan bli överväldigande och göra det svårare för barnet att göra sig själv rättvisa.

Du kan hjälpa barnet genom att prata med hen om känslorna och om att det är normalt att vara nervös när man ska göra något som man känner mycket för. Och det finns ett enkelt knep för att lugna nerverna.

När du känner dig nervös förändras din andning. Andetagen blir kortare och snabbare vilket triggar kroppens kamp-, flykt- eller frysrespons ("fight/flight/freeze").

För att motverka det här kan du be barnet att fokusera på utandningen: att andas ut långsamt, lugnt och kontrollerat. Det lugnar kroppen och aktiverar lugn-och-ro-systemet ("rest and digest"). Det kan också hjälpa barnet att tänka sig utandningen som en gyllene tråd, som blir allt längre ju lugnare barnet blir.