Bli starkare med excentriska rörelser

Och det gäller inte bara squats – du kan göra de flesta rörelser excentriska. Försök med armhävningar: fokusera bara på att göra nedåtrörelsen riktigt långsam och tryck sedan uppåt med vanlig hastighet. När du använder excentriska rörelser när du gör armhävningar känner du att core- och stabiliseringsmusklerna används mycket mer, vilket ofta hjälper till att korrigera överkompensation eller svaghet. Det är en av mina klienters favoritrörelser eftersom den hjälper dem att göra fler och starkare armhävningar. Oftast gör folk tio repetitioner så fort de kan, men om du använder dig av excentriska rörelser kan tio sådana repetitioner kännas som mycket mer och din styrka ökar fortare.



Håll utkik efter excentriska rörelser i mina träningspass eller försök själv när du gör armhävningar eller squats under ett träningspass – försök att göra dem excentriskt genom att gå ner sakta varje gång i 3 eller 4 sekunder. Du kommer att märka hur den excentriska rörelsen får musklerna att jobba på ett helt annat sätt.