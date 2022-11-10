Black Girls Do Bike-grundaren Monica Garrison om fördelarna med cykling

År 2013 återupptäckte Monica Garrison cykling som ett sätt att hantera stress, hålla sig i form och tillbringa tid med sina barn. Hon upplevde mentala och fysiska fördelar som var så kraftfulla att hon grundade Black Girls Do Bike (BGDB) samma år. Det är en organisation som hjälper kvinnor att få kontakt med varandra och uppleva glädjen i att cykla. Organisationen syftar framför allt till att öppna dörrar för svarta kvinnor och uppmärksamma hälsoklyftor. Idag har BGDB över 100 filialer och gör det möjligt för kvinnor världen över att få en känsla av gemenskap genom passionen för cykling och att ge tillbaka. I det här avsnittet pratar vår värd Jaclyn Byrer med Monica och andra inspirerande medlemmar i BGDB om deras erfarenheter med organisationen och uppdraget att demokratisera hälsan.