Black Girls Do Bike-grundaren Monica Garrison om fördelarna med cykling

Trained Podcast: Få tillgång till hälsa med Monica Garrison
Coachning
Alla förtjänar att få uppleva glädjen man får av cykling. Lyssna på communityn som banar vägen för svarta kvinnor.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
År 2013 återupptäckte Monica Garrison cykling som ett sätt att hantera stress, hålla sig i form och tillbringa tid med sina barn. Hon upplevde mentala och fysiska fördelar som var så kraftfulla att hon grundade Black Girls Do Bike (BGDB) samma år. Det är en organisation som hjälper kvinnor att få kontakt med varandra och uppleva glädjen i att cykla. Organisationen syftar framför allt till att öppna dörrar för svarta kvinnor och uppmärksamma hälsoklyftor. Idag har BGDB över 100 filialer och gör det möjligt för kvinnor världen över att få en känsla av gemenskap genom passionen för cykling och att ge tillbaka. I det här avsnittet pratar vår värd Jaclyn Byrer med Monica och andra inspirerande medlemmar i BGDB om deras erfarenheter med organisationen och uppdraget att demokratisera hälsan.
"Jag tycker att cykling hör ihop med många saker i livet, och det hör definitivt ihop med att ta hand om sig själv, ta initiativ och försöka ta tillbaka makten på många sätt."
Monica Garrison
Grundare och verkställande direktör för Black Girls Do Bike
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.