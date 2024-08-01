BGirl India: Ett brev till mitt äldre jag

Jag vet att livet kan vara tufft ibland. Jobbet tornar upp sig, massor med träning och den hemska känslan när något inte lyckas. Det kan bli för mycket.



Så, om du kanske behöver höra det här just nu: fortsätt framåt.



"Vi har redan övervunnit så många hinder. Och vi har vuxit tack vare dem. Varje misslyckande gör oss till bättre breakers. För vi ger oss tillåtelse att känna oss ledsna (verkligen känna det). Sedan kommer vi tillbaka och satsar ännu hårdare."