BGirl India: Ett brev till mitt äldre jag

Ett brev till mitt äldre jag
Avsnitt 1: BGirl India
Framtidens India! 🫶
Läget?
Det finns så mycket jag vill fråga dig om. Vet inte var jag ska börja.
Den viktigaste frågan är förstås ... Hur kändes det att representera Nederländerna?! Älskade vi varje sekund?!
Reser vi så mycket som vi alltid önskat oss? Kanske läser vi det här när vi är på en breaking-tävling på något helt fantastiskt ställe ...
Men oavsett var vi är och av vilken orsak finns det en sak som är säker: familjen och vännerna finns i rummet bredvid (eller i alla fall bara ett Insta-dm bort).
Breaking är vår passion, men inte allt här i livet. Och det är något jag älskar. Att finnas där både för sig själv och sina närmaste är en prioritet. Det får aldrig ändras.
Jag vet att livet kan vara tufft ibland. Jobbet tornar upp sig, massor med träning och den hemska känslan när något inte lyckas. Det kan bli för mycket.
Så, om du kanske behöver höra det här just nu: fortsätt framåt.
"Vi har redan övervunnit så många hinder. Och vi har vuxit tack vare dem. Varje misslyckande gör oss till bättre breakers. För vi ger oss tillåtelse att känna oss ledsna (verkligen känna det). Sedan kommer vi tillbaka och satsar ännu hårdare."
Jag vet att livet kan vara tufft ibland. Jobbet tornar upp sig, massor med träning och den hemska känslan när något inte lyckas. Det kan bli för mycket.
Så, om du kanske behöver höra det här just nu: fortsätt framåt.
"Vi har redan övervunnit så många hinder. Och vi har vuxit tack vare dem. Varje misslyckande gör oss till bättre breakers. För vi ger oss tillåtelse att känna oss ledsna (verkligen känna det). Sedan kommer vi tillbaka och satsar ännu hårdare."
"Sätt upp det där stora målet, men fira varje steg på vägen dit, hur små de än är. Fortsätt ha kul medan du funderar ut hur du ska fixa det. Fortsätt framför allt för att det gör oss lyckliga ❤️"
Jaga segrar utan att tävla. På så sätt vinner vi varje gång.
Ser fram emot att se vad vi ska göra härnäst.
Ditt yngre jag,
B Girl India x