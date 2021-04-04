Beyond the Fit: Lillian Ahenkan (även kallad "@FlexMami") uttrycker sig genom sina kläder

Aldrig. Jag kan förstå varför andra känner så. Kanske är det för att jag har månen i Vattumannen, men jag har alltid fascinerats av att vara unik och mig själv. Särskilt i miljöer där jag förväntas att inte vara mig själv. Men ibland slår det tillbaka och kan få negativa konsekvenser för hur andra uppfattar det arbete jag kan göra. De tänker: "Hmm, om du lägger så mycket tid på att göra dig iordning, så är du inte tillräckligt fokuserad på ditt jobb." Jag utmanar ständigt tankar på att man måste klä sig på ett visst sätt. Jag blir ofta upprörd när någon säger: "Du kanske inte borde ha så mycket färg". Då svarar jag "Tja, varför inte?" Om jag har rätt att befinna mig på en viss plats, varför kan jag inte vara där som mig själv?