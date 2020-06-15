5 tips för att behålla goda vanor

02. Trick: Schemalägg dina träningspass.



Därför fungerar det: Det bästa sättet att verkligen behålla en god vana är att schemalägga den i din kalender. Det är ännu bättre om du skriver ner precis vad du vill uppnå och gör det till en återkommande händelse – till exempel att du schemalägger en kortare löprunda varje vardag vid tolv. Förutsägbarheten gör att du kan ta kontroll över din tid och etablerar den nya vanan. Det är också en signal till kollegor, vänner, partner och barn att det här är en förändring som du kommer att hålla fast vid. Förhoppningsvis respekterar de det och hjälper dig att uppnå dina mål.



03. Trick: Kroka fast nya vanor i gamla. Därför fungerar det:



Tänk på alla omedvetna vanor du har, bra eller dåliga, och som du ägnar dig åt varje dag: borstar tänderna, kollar om du har fått sms, tar något att äta. Föreställ dig nu att du varje gång du gör något av det här gör något hälsosamt, med avsikten att göra det till en vana. Varje gång du bläddrar igenom Instagram kanske du gör tio squats. Eller så använder du din foam roller när du tittar på tv på kvällen. När du kopplar samman en ny och en befintlig vana blir det en automatisk och återkommande påminnelse, något som gör det mer troligt att du långsiktigt lyckas hålla fast vid vanan.