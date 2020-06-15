5 tips för att behålla goda vanor
Coachning och kost
med Nike Training
Så här sätter du realistiska mål och förändrar dina vanor.
Det är svårt att skapa nya, sunda vanor. Om träningspass klockan sex varje morgon och att förbereda hälsosam mat varje söndag bara var en fråga om att bestämma sig för det skulle vi alla vara i toppform och äta nyttigt. Vi kan dock göra konkreta saker för att uppnå våra mål och hålla fast vid dem långsiktigt. Här delar vi med oss av fem enkla tips om kan leda till positiva förändringar.
01. Trick: Tänk i mindre banor.
Därför fungerar det: En av de främsta anledningarna till att vi inte lyckas uppnå våra mål är ofta att vi försöker genomföra flera stora förändringar på en gång. Vi byter ut vår gamla kost, vårt sätt att träna och våra vardagliga rutiner – och efter bara några dagar är våra goda avsikter som bortblåsta. Då är det bättre att börja med en mikroförändring som är hanterbar. Till exempel kan du försöka äta en grönsak till varje måltid (till frukost också) eller känna efter mer när du äter, så att du lättare känner om du är mätt eller bara äter för att tömma tallriken.
"När du har blivit medveten om och bemästrar en viss färdighet kan du tillämpa det på nästa mål."
Dr. John Beradi, grundare av Precision Nutrition
"Kunder tycker ofta att den inställningen är för banal och tror att de behöver göra mycket mer för att uppnå resultat", säger dr. John Berardi, grundare av Precision Nutrition och medlem i Nike Performance Council. Men nyckeln till framgång är just att förändra en sak i taget. "Kanske äter du fortfarande pizza, men nu äter du den långsamt och med eftertanke. När du har blivit medveten om och bemästrar en viss färdighet kan du tillämpa det på nästa mål."
02. Trick: Schemalägg dina träningspass.
Därför fungerar det: Det bästa sättet att verkligen behålla en god vana är att schemalägga den i din kalender. Det är ännu bättre om du skriver ner precis vad du vill uppnå och gör det till en återkommande händelse – till exempel att du schemalägger en kortare löprunda varje vardag vid tolv. Förutsägbarheten gör att du kan ta kontroll över din tid och etablerar den nya vanan. Det är också en signal till kollegor, vänner, partner och barn att det här är en förändring som du kommer att hålla fast vid. Förhoppningsvis respekterar de det och hjälper dig att uppnå dina mål.
03. Trick: Kroka fast nya vanor i gamla. Därför fungerar det:
Tänk på alla omedvetna vanor du har, bra eller dåliga, och som du ägnar dig åt varje dag: borstar tänderna, kollar om du har fått sms, tar något att äta. Föreställ dig nu att du varje gång du gör något av det här gör något hälsosamt, med avsikten att göra det till en vana. Varje gång du bläddrar igenom Instagram kanske du gör tio squats. Eller så använder du din foam roller när du tittar på tv på kvällen. När du kopplar samman en ny och en befintlig vana blir det en automatisk och återkommande påminnelse, något som gör det mer troligt att du långsiktigt lyckas hålla fast vid vanan.
04. Trick: Fokusera på processen, inte på resultatet.
Därför fungerar det: Det kan vara utmattande att konstant tänka på slutresultatet, vilket lätt leder till att du blir frustrerad och ger upp. "Låt säga att du vill springa en mil så snabbt som möjligt. Istället för att ha ett tidsmål brukar jag be mina kunder att tänka på vilken process som skulle kunna få dem att uppnå det, och som de kan styra själva – till exempel att träna fyra gånger i veckan, hålla sig till en kostplan och återhämta sig och göra smidighetsövningar i den utsträckning de behöver", säger Nike Master Trainer Joslyn Thompson-Rule. "Du kan lägga grunden till framgång så länge du tar hand om dig själv." Genom att fokusera på processen snarare än resultatet blir ett ambitiöst mål mer hanterbart och på så sätt kan du nå den där snabba tiden du siktar på.
"Du kan lägga grunden till framgång så länge du tar hand om dig själv."
Joslyn Thompson-Rule, Nike Master Trainer
05. Trick Låt inte misstagen hindra dig.
Därför fungerar det: När du än bestämmer dig för att förändra din livsstil kommer du att stöta på motgångar och göra misstag. Du är trots allt bara människa. Ryan Flaherty, Nikes Senior Director of Performance, föreslår mottot "Än sen då? Vad gör jag nu?" som han ger till de proffsatleter han tränar. Så här gör du. “Än sen då, jag åt en enorm tallrik med pommes till lunch. Vad ska jag äta till middag då?” eller “Än sen då, jag tränade inte i morse. Vad ska jag göra i morgon?”
“Om du börjar tänka så här kommer du lättare upp i sadeln igen. En onyttig måltid blir då inte en hel dag av onyttig mat, en försummad träningsvecka blir inte månader av försummad träning", säger Flaherty. "Det gör att du kan gå vidare från ett misstag istället för att sjunka ner i det. Det hjälper dig att se att du kan forma din framtid själv." Det gör också att pressen att vara perfekt släpper, vilket hindrar den nedåtgående spiralen och gör att du kommer igång igen snabbare.
Kom ihåg att långsiktiga vanor har sin grund i ihärdighet, inte perfektion. Testa de här strategierna för att behålla dina nya hälsosamma vanor och tänk på orden "Än sen då? Vad gör jag nu?" när du stöter på hinder längs vägen. Du fixar det här!