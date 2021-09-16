Ny samhörighet

Du har pratat om hur sporten kan ge unga människor något att tro på. Vad är det med sporten som gör det och vad kan vi lära oss av det?

BEBE: Det bästa med sport är att den kan göra dig till en del av ett lag och samla helt fantastiska människor omkring dig. I början är de bara lagkamrater, men så småningom blir de på ett eller annat sätt som en del av din familj. Oavsett om du är gammal eller ung är sport helt fantastiskt, eftersom den skapar samhörighet och kan ge dig en helt ny familj. I början fokuserade jag mest på den yngre generationen, eftersom det är där det verkligen går att förändra saker, men sport är definitivt till för alla.