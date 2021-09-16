Ny samhörighet: Bebe Vio
Atleter*
Det är mycket sport i sommar. Men rullstolsfäktaren Bebe Vio ser inte två skilda sporthändelser. I hennes vision finns det bara en. Där alla atleter, oavsett förmåga, tillsammans delar världens största arena.
Bebe Vio var bara elva år när livet förändrades efter en hjärnhinneinflammation. Men sporten har gett henne en plattform för att uttrycka sig och en röst som förändrar världens syn på atleter. Vi pratade med Bebe om hennes framtidsvision – att inspirera hela sin generation och få världen att inse att sporten inte bara tillhör några få utvalda, utan alla som vill vara med.
Kan du berätta hur det kändes första gången du utövade någon sport?
BEBE: Det var en fantastisk känsla när jag för första gången klev in i en fäktningssal. Ljudet av klingorna som slog mot varandra, doften av gym och svett och ropen från alla människor – allt var fantastiskt. Det gav mig verkligen gåshud.
"Det var en fantastisk känsla när jag för första gången klev in i en fäktningssal … Det gav mig verkligen gåshud."
– Bebe Vio
Du har pratat om hur sporten kan ge unga människor något att tro på. Vad är det med sporten som gör det och vad kan vi lära oss av det?
BEBE: Det bästa med sport är att den kan göra dig till en del av ett lag och samla helt fantastiska människor omkring dig. I början är de bara lagkamrater, men så småningom blir de på ett eller annat sätt som en del av din familj. Oavsett om du är gammal eller ung är sport helt fantastiskt, eftersom den skapar samhörighet och kan ge dig en helt ny familj. I början fokuserade jag mest på den yngre generationen, eftersom det är där det verkligen går att förändra saker, men sport är definitivt till för alla.
"Oavsett om du är gammal eller ung är sport helt fantastiskt, eftersom den skapar samhörighet och kan ge dig en helt ny familj."
– Bebe Vio
Tidigare låg fokus oftast på atleter utan funktionshinder, men du har förändrat allt och inspirerar en ny generation atleter att tro på sig själva. Hur bygger vi vidare på den inställningen?
BEBE: Som barn började jag med stående fäktning, och hade inget funktionshinder. När jag var 13 år började jag med paralympisk sport. På en del sätt var det som en helt ny värld, men spänningen och känslan var samma och sammanhållningen var nästan ännu starkare. Så det spelar ingen roll om du har funktionshinder eller inte. Det viktiga är att du kan skapa ett fantastiskt sätt att leva genom sport och det kan ge dig så mycket.
"På en del sätt var det som en helt ny värld, men spänningen och känslan var samma och sammanhållningen var nästan ännu starkare."
– Bebe Vio
Vad är det hos sporten som förenar oss alla?
BEBE: Alla olika sorters människor. För det är människorna som skapar sporten, det är atleterna som skapar sporten. Det bästa är att varje atlet, särskilt inom parasport, har sin egen historia att berätta om tiden före löpningen eller före fotbollen.
Jag älskar att vara en paraatlet eftersom jag älskar den värld jag lever i och jag älskar att höra olika atleter berätta om sin bakgrund.
"Jag älskar att vara en paraatlet eftersom jag älskar den värld jag lever i och jag älskar att höra olika atleter berätta om sin bakgrund."
– Bebe Vio
Regissör: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone Fotograf: Dali Geralle @dali.ggallery Fotograf: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro