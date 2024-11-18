Nike-atlet: Bebe Vio

BEBE VIO
Bebe Vio känner inte till några gränser. Hon skrev om definitionen av seger för att bli världens bästa rullstolsfäktare. Idag är den italienska atleten en katalysator för förändring.
Bebe Vio
Sport: Fäktning
Nationalitet: Italiensk
Född: 4 mars 1997
"Det mest rebelliska jag har gjort är att ta upp fäktningen igen. Folk menade att jag aldrig skulle klara av det. Jag lyssnade aldrig på dem."
Bebe har blivit europeisk mästare tre gånger, världsmästare fyra gånger och paralympisk mästare två gånger. Hon står för en kroppspositiv och inkluderande attityd och är en kraft att räkna med. Hennes modestil speglar hennes fäktningsstil: elegant, enkel, atletisk.
Adaptiva träningspass
Häng med tränaren Courtney Fearon under vår serie med träningspass för hela kroppen som är designade för att passa alla, oavsett kroppstyp. Inga begränsningar, bara i Nike Training Club. Skanna QR-koden för att komma igång.
Adaptiva träningspass
Häng med tränaren Courtney Fearon under vår serie med träningspass för hela kroppen som är designade för att passa alla, oavsett kroppstyp. Inga begränsningar, bara i Nike Training Club.
Nike-medlemskap
Få tillgång till
inspiration och förmåner
Upptäck fler atleter i Nike-appen.