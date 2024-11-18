BEBE VIO

Bebe Vio känner inte till några gränser. Hon skrev om definitionen av seger för att bli världens bästa rullstolsfäktare. Idag är den italienska atleten en katalysator för förändring.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2026
Lästid: 4 min
Nike-atlet: Bebe Vio

Bebe Vio

Sport: Fäktning
Nationalitet: Italiensk
Född: 4 mars 1997

"Det mest rebelliska jag har gjort är att ta upp fäktningen igen. Folk menade att jag aldrig skulle klara av det. Jag lyssnade aldrig på dem."


Bebe har blivit europeisk mästare tre gånger, världsmästare fyra gånger och paralympisk mästare två gånger. Hon står för en kroppspositiv och inkluderande attityd och är en kraft att räkna med. Hennes modestil speglar hennes fäktningsstil: elegant, enkel, atletisk.

Adaptiva träningspass

Häng med tränaren Courtney Fearon under vår serie med träningspass för hela kroppen som är designade för att passa alla, oavsett kroppstyp. Inga begränsningar, bara i Nike Training Club. Skanna QR-koden för att komma igång.

Nike-atlet: Bebe Vio

Adaptiva träningspass

Häng med tränaren Courtney Fearon under vår serie med träningspass för hela kroppen som är designade för att passa alla, oavsett kroppstyp. Inga begränsningar, bara i Nike Training Club.

Mer med Bebe

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    Bebe Vio Academy

    Bebe Vio Academy grundades av Bebe och drivs av föreningen art4sport. Det är ett inkluderande program med syfte att sammanföra paralympisk och olympisk sport – och drivs utifrån Bebes vision om att skapa jämlikhet via sport.

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    Ny samhörighet

    Bebe Vio har en vision om en framtid där sporten är enad – där atleter, oavsett förmåga, har samma möjligheter på de största scenerna. Ta reda på vad Bebe har att säga om att skapa en ljusare framtid för alla.

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    What Are You Working On?

    Att uppnå det Bebe har handlar om mer än bara sport. Upptäck vår serie som visar hur atleter världen över har tagit sig dit de är och hur de flyttar fram gränserna för vad som är möjligt.

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Nike-atlet: Bebe Vio

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inspiration och förmåner

Upptäck fler atleter i Nike-appen.

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Ursprungligen publicerad: 18 november 2024

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