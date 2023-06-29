Möt Zoe Schlacter (hen) – konstnär och designer bakom Be True-kollektionen 2023. Zoe är känd för sina distinkta geometriska mönster och färgstarka tryck och hens perspektiv är en hyllning till HBTQIA+-communities och deras arv.

Nike-designers Raveena Bhalara (hon/henne) och Mansoor Amjed (han/honom) ger dig en detaljerad titt på skorna, medan konstnären Zoe Schlacter tar dig igenom hens designprocess och inspirationen bakom kollektionen.

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