Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

Slappna av med stretchövningar innan du ska sova
Coachning
med Kirsty Godso
Släpp dagens spänningar för en god natts sömn.
Du sover bättre när musklerna är avslappnade. Jag kommer att visa några enkla stretchövningar som hjälper dig att varva ner innan du ska sova.
Håll kvar varje stretchposition i minst 30 sekunder. Om du stretchar en sida, håller du kvar positionen i 30 sekunder på varje sida.
Det här kommer vi att gå igenom:
01. Höftböjarstretch på knä
Den här övningen stretchar dina höfter inklusive höftböjarmuskeln – en djup muskel som förbinder ryggraden med höftleden.
02. 90/90-stretch
En bra övning för att öppna upp höften om du är stel när du vrider höften. Den är ett bra alternativ till Duvan.
03. Siffran 4-stretch med stöd
Ta stöd mot en soffa, säng eller stol när du sänker ner dig. Den här övningen stretchar höftrotatorer, huvudsakligen piriformis.
04. Lats-stretch
Den här stretchövningen hjälper dig att slappna av i skulderbladen och den breda ryggmuskeln, de största musklerna i ryggen.
05. Stretch av lårens baksida med stöd
Använd stöd och stretcha musklerna på lårens baksida om de är spända.
06. Grodstretch
Det här är en bra stretchövning för ljumsken och höfterna.
07. Liggande bröststretch
Om du gör armhävningar, roddtränar, bär tunga väskor eller arbetar vid datorn så hjälper den här stretchövningen dig att släppa på spänningar i musklerna i bröst, framsida, axlar och armar.
08. Barnets position
Avsluta med den här avslappnande övningen och tänk på hur du andas.
Nu är du redo för en god natts sömn.