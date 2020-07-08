Slappna av med stretchövningar innan du ska sova

Coachning
Senast uppdaterad: 8 juli 2020

med Kirsty Godso

Släpp dagens spänningar för en god natts sömn.

Du sover bättre när musklerna är avslappnade. Jag kommer att visa några enkla stretchövningar som hjälper dig att varva ner innan du ska sova.

Håll kvar varje stretchposition i minst 30 sekunder. Om du stretchar en sida, håller du kvar positionen i 30 sekunder på varje sida.

Det här kommer vi att gå igenom:

01. Höftböjarstretch på knä
Den här övningen stretchar dina höfter inklusive höftböjarmuskeln – en djup muskel som förbinder ryggraden med höftleden.

Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

02. 90/90-stretch
En bra övning för att öppna upp höften om du är stel när du vrider höften. Den är ett bra alternativ till Duvan.

Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

03. Siffran 4-stretch med stöd
Ta stöd mot en soffa, säng eller stol när du sänker ner dig. Den här övningen stretchar höftrotatorer, huvudsakligen piriformis.

Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

04. Lats-stretch
Den här stretchövningen hjälper dig att slappna av i skulderbladen och den breda ryggmuskeln, de största musklerna i ryggen.

Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

05. Stretch av lårens baksida med stöd
Använd stöd och stretcha musklerna på lårens baksida om de är spända.

Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

06. Grodstretch
Det här är en bra stretchövning för ljumsken och höfterna.

Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

07. Liggande bröststretch
Om du gör armhävningar, roddtränar, bär tunga väskor eller arbetar vid datorn så hjälper den här stretchövningen dig att släppa på spänningar i musklerna i bröst, framsida, axlar och armar.

Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

08. Barnets position
Avsluta med den här avslappnande övningen och tänk på hur du andas.

Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

Nu är du redo för en god natts sömn.

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Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova, Gå med i Nike Training Club

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Ursprungligen publicerad: 1 januari 1970