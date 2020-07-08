Åtta avslappnande stretchövningar innan du ska sova

Du sover bättre när musklerna är avslappnade. Jag kommer att visa några enkla stretchövningar som hjälper dig att varva ner innan du ska sova.



Håll kvar varje stretchposition i minst 30 sekunder. Om du stretchar en sida, håller du kvar positionen i 30 sekunder på varje sida.



Det här kommer vi att gå igenom:



01. Höftböjarstretch på knä

Den här övningen stretchar dina höfter inklusive höftböjarmuskeln – en djup muskel som förbinder ryggraden med höftleden.