Journalisten Anna Kessel om kvinnor inom sport och träning

Anna Kessel har skrivit om kvinnor inom sporten i närmare tjugo år. Hennes arbete – särskilt när det gäller fotboll för kvinnor – har haft enorm genomslagskraft och vid drottning Elizabeth II:s 90-årsfirande tilldelades hon Most Excellent Order of the British Empire. Många anser att hennes bok Eat Sweat Play borde vara obligatorisk läsning för alla som är intresserade av feminism och träning. I det här avsnittet gästar Kessel vår värd Jaclyn Byrer för att diskutera sporthistoria för kvinnor. Hon berättar också om olika sätt som samhället historiskt har försvårat för kvinnor att börja sporta och om hur vi alla kan bidra till att förändra narrativet och hjälpa kvinnor att ta plats inom sporten.