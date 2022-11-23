Journalisten Anna Kessel om kvinnor inom sport och träning

Trained Podcast: Ge plats för kvinnor inom sporten med Anna Kessel
Coachning
Kvinnor hör hemma inom sporten. Sportskribenten och journalisten Anna Kessel förmedlar budskapet så att alla hör.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Anna Kessel har skrivit om kvinnor inom sporten i närmare tjugo år. Hennes arbete – särskilt när det gäller fotboll för kvinnor – har haft enorm genomslagskraft och vid drottning Elizabeth II:s 90-årsfirande tilldelades hon Most Excellent Order of the British Empire. Många anser att hennes bok Eat Sweat Play borde vara obligatorisk läsning för alla som är intresserade av feminism och träning. I det här avsnittet gästar Kessel vår värd Jaclyn Byrer för att diskutera sporthistoria för kvinnor. Hon berättar också om olika sätt som samhället historiskt har försvårat för kvinnor att börja sporta och om hur vi alla kan bidra till att förändra narrativet och hjälpa kvinnor att ta plats inom sporten.
"Jag vill bara att vi ska sluta försvåra för kvinnor och tjejer och istället låta dem fortsätta på sin naturliga väg mot frihet, självsäkerhet, upptäckarglädje och sport. På det sättet tror jag att vi tillsammans kan göra det här till en bättre plats för både män och kvinnor."
Anna Kessel
Sportskribent, journalist och författare till Eat Sweat Play
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.