Senast uppdaterad: 5 september 2023
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Home: Vi hittar vår plats genom sport
"Flykting. Migrant. Utlänning." Alla etiketter som aldrig kommer att definiera oss. I vår nya dokumentärserie HOME möter vi en rad atleter* på flykt och communities över hela världen som använder sport för att hjälpa dem att hitta sin plats.
I avsnitt två av dokumentärserien HOME möter vi Alphonso Davies. Se hur sporten har spelat en viktig roll i att få honom att hitta sin plats. Från det första laget i Edmonton, Kanada, till världens största arenor. Alphonso förändrar synen på etiketter och stigman som flyktingar möter. Han inspirerar nästa generation att skapa en extraordinär framtid. "Du kan inte sätta etiketter på en framtid som inte har skrivits ännu." – Alphonso Davies