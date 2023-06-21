I avsnitt två av dokumentärserien HOME möter vi Alphonso Davies. Se hur sporten har spelat en viktig roll i att få honom att hitta sin plats. Från det första laget i Edmonton, Kanada, till världens största arenor. Alphonso förändrar synen på etiketter och stigman som flyktingar möter. Han inspirerar nästa generation att skapa en extraordinär framtid. "Du kan inte sätta etiketter på en framtid som inte har skrivits ännu." – Alphonso Davies