AJ 14 blev känd som den bekvämaste Air Jordan någonsin, med revolutionerande teknik som skiljde den åt från tidigare modeller. Den hade lågt skaft och var designad för både snabbhet och kontroll med dubbla Zoom-enheter och ventilerande meshventiler på yttersulan. AJ 14 släpptes 1998 och designen var inspirerad av sportbilar. Ett elegant Jumpman-märke förstärkte kombinationen av lyx och snabbhet. Efter att MJ hade tagit hem segern i det sjätte mästerskapet för Chicago Bulls drog sig MJ tillbaka som en triumferande segrare. Kvar på planen finns Air Jordan-serien som fortsätter att revolutionera sporten.