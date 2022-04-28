Bra By Adwoa: Styla sport-BH:n

Bra by Adwoa
Adwoa Aboah: Styla sport-BH:n
Bra By Adwoa är det senaste avsnittet i vår Bra By-serie och den här gången är det ingen mindre än fashionistan, modellen, skådespelerskan och aktivisten Adwoa Aboah som står i centrum. Genom sin podcast Gurls Talk har hon skapat en plattform för att nå ut till sin community och förespråka vikten av att älska sig själv och det är den känslan som genomsyrar det här avsnittet av Styla sport-BH:n. Häng med när Adwoa berättar och förklarar hur, var och varför hon gillar sport-BH-looken så mycket.
Relaxad London-look med BH:n Nike Swoosh i vitt
"London är den stad där jag känner mig mest som hemma, det är min community. Den här looken påminner mig om min hemstad: avslappnad, men med en tydlig edge. Jag älskar den klassiska Swoosh-BH:n. Det är verkligen inte svårt att förstå varför den är en sådan tidlös klassiker. Dessutom har den precis rätt 90-talsnostalgi, så som jag minns det från när jag var barn. Tillsammans med den gröna jackan och huvtröjan i Electric Blue blir det bara wow."
Minimalistiskt och avslappnat med BH:n Nike Air Dri-FIT Indy i svart
"Det här är min bästa look för vila och avkoppling. Mjukt, skönt och bekvämt – helt rätt för ett lugnt yogapass när du bara vill varva ner, stretcha och andas eller helt enkelt ligga still på mattan en stund. Den här BH:n ger mig fortfarande stöd, men passformen är så mjuk att jag verkligen kan fokusera på vila och återhämtning."
En färg som syns med BH:n Nike Swoosh i rött
"Jag älskar den här looken. Jag älskar effekten av den där skarpt röda färgen i kontrast mot allt det mörka. Rött signalerar kraft, energi och fysisk styrka – jag känner mig stark och mäktig i den här looken. Den passar perfekt för högintensiv träning som boxning där du verkligen jobbar för att bli svettig, känna dig oövervinnelig och pusha dig själv till max."
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