Bra By Adwoa: Styla sport-BH:n

"Jag älskar den här looken. Jag älskar effekten av den där skarpt röda färgen i kontrast mot allt det mörka. Rött signalerar kraft, energi och fysisk styrka – jag känner mig stark och mäktig i den här looken. Den passar perfekt för högintensiv träning som boxning där du verkligen jobbar för att bli svettig, känna dig oövervinnelig och pusha dig själv till max."

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