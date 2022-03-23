Vad jobbar du på?

Under hela filmen tar vi del av ögonblick där hon finner styrka i Gurl Talks systerskap, en organisation inspirerad av Adwoas ärlighet med sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att hon använder sin egen röst för att bygga upp en stöttande gemenskap, upplever Adwoa att hon har mycket att lära av tjejerna och de unga kvinnor som utgör Gurl Talk trots åldersskillnaden. "Det finns stunder då vi pratar om relationer, vänskap, alla möjliga saker, och så kan en av dem säga något som får mig att se allt ur ett helt nytt perspektiv", säger hon. "Det påminner mig om att det fortfarande finns saker som jag inte har tagit itu med och tvingar mig att tala om sådant som jag kanske är för rädd att ta tag i."

Som eftertraktad modell och grundare till den ideella välgörenhetsorganisationen Gurl Talk, menar Adwoa att sport hjälper henne att dra ner på takten och hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv. "För mig har sport alltid handlat om att ha en stund för sig själv", säger Adwoa som främst tränar konditions- och styrketräning. "Det är en timme då jag svettas och fokuserar på en sak", fortsätter hon. "Det är ett meditativt ögonblick som alltid får mig att må bättre."