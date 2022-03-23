Vad jobbar du på?

Adwoa Aboah: Att bygga en gemenskap
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Inget stoppar Adwoa Aboah. När hon inte pushar sig själv mot nya mål arbetar hon för att utveckla sin community.
Gå på catwalken, posera på magasinomslag, flyga fram och tillbaka över tidszoner till fotosessioner över hela världen. Visst låter det glamoröst? Men att ständigt befinna sig på resande fot skapar lätt en känsla av isolering. Modellen och aktivisten Adwoa Aboah arbetar med att bygga upp sin Gurl Talk-community för att inte tappa fokus på vad som faktiskt är viktigt.
Utöver att ta organisationen Gurl Talk till nästa nivå globalt är 2022 också det år då Adwoa nervöst bockar av en punkt på sin bucketlist – skådespeleri. "Jag har känt mycket tvivel", berättar hon. "Men också mycket lycka och glädje över att göra något nytt." Tillbaka i hemstaden London följer vi med Adwoa när hon besöker några av sina favoritplatser i staden och träffar sin syster, Kesewa, och vänner, både personligen och virtuellt.
Under hela filmen tar vi del av ögonblick där hon finner styrka i Gurl Talks systerskap, en organisation inspirerad av Adwoas ärlighet med sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att hon använder sin egen röst för att bygga upp en stöttande gemenskap, upplever Adwoa att hon har mycket att lära av tjejerna och de unga kvinnor som utgör Gurl Talk trots åldersskillnaden. "Det finns stunder då vi pratar om relationer, vänskap, alla möjliga saker, och så kan en av dem säga något som får mig att se allt ur ett helt nytt perspektiv", säger hon. "Det påminner mig om att det fortfarande finns saker som jag inte har tagit itu med och tvingar mig att tala om sådant som jag kanske är för rädd att ta tag i."
Som eftertraktad modell och grundare till den ideella välgörenhetsorganisationen Gurl Talk, menar Adwoa att sport hjälper henne att dra ner på takten och hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv. "För mig har sport alltid handlat om att ha en stund för sig själv", säger Adwoa som främst tränar konditions- och styrketräning. "Det är en timme då jag svettas och fokuserar på en sak", fortsätter hon. "Det är ett meditativt ögonblick som alltid får mig att må bättre."
I en värld där pressen att vara expert kan vara överväldigande, visar Adwoa oss att hon trots framgångarna har båda fötterna på jorden och alltid är där för sin community. "Tjejer kommer fram och berättar vad gemenskapen har betytt för dem. Vad de har varit med om. Hur de brukade bete sig. Vad de har lärt sig. Det får mig att känna att jag måste fortsätta det här arbetet", säger Adwoa. "Det visar mig att det jag gör är mycket viktigt."