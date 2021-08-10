Så blir vi smartare av att ifrågasätta våra övertygelser, enligt organisationspsykolog Adam Grant

Trained Podcast: Öppna ditt sinne med Adam Grant
Coachning
Adam Grant lärde sig att ompröva sitt sätt att tänka från kanten på en trampolin. Idag är han organisationspsykolog och kan med hjälp av forskning påvisa kraften av en sådan process.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Information accelererar snabbare än någonsin förut. Det hävdar organisationspsykologen Adam Grant som säger att det enda sättet att hinna med är att lära sig att ompröva våra antaganden. I det här avsnittet av Trained möts den bästsäljande författaren och Ryan Flaherty, Senior Director of Performance på Nike, för att prata om hur vi kan bli mer öppensinnade. Grant börjar med några tips från en dykningscoach från barndomen som hjälpte honom att utmana sin höjdskräck och förstå att arbetsmoral är viktigare än medfödd talang (och stil) – något som så småningom ledde Grant till en All America-titel i dykning. Han går sedan in på varför vi aldrig borde vara överens om att vara oense, faran med att bli insnärjd i wellness- och hälsokulter samt kraften av att ha vad han kallar ett "utmaningsnätverk".
"Ju snabbare kunskap accelererar och ju snabbare världen omkring oss förändras, desto snabbare måste vi förändras med den."
Adam Grant
Organisationspsykolog och författare till Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Flaherty på trained@nike.com, så tar han med sig förslagen inför kommande avsnitt.