ACG våren 2021: Crater Lake, Oregon

Vårkollektionen 2021: Crater Lake, Oregon
Den här säsongens kollektion handlar om att hitta magin. Och känslan av magi är högst påtaglig vid Crater Lake i Oregon. Nordamerikas djupaste sjö döljer mycket under ytan och en spektakulär blå nyans fångar din uppmärksamhet. Inför det nya årets första kollektion förlitade vi oss på våra instinkter och var trogna det lager på lager-system som vi alla älskar. Jackan GORE-TEX Misery Ridge, tröjan Polartec Wolf Tree och västen PrimaLoft Rope de Dope får en uppdaterad färgpalett och skon Mountain Fly får en lägre silhuett. Och vänta bara tills du ser de nya produkterna i ACG-serien, som huvtröjan Wizard Island. Här snackar vi magi.
På huvudet — keps ACG Tailwind; torrt ytterlager — väst Rope De Dope Mazama för kvinnor; baslager — tröja med rund hals Wolf Tree Polartec för kvinnor; byxor — Cargo Pant för kvinnor; skor — Air Nasu Gore-Tex
På huvudet — pannband ACG; torrt ytterlager — jacka Misery Ridge Gore-Tex för kvinnor; skor — Nasu Gore-Tex
Torrt ytterlager — väst Rope De Dope för män; varmt mellanlager — tröja Wolf Tree för män; underdel — vändbar kjol Rope De Dope Reversible Fill Skirt Solid för kvinnor; Trail Pant för män; skor — Mountain Fly Low Gore-Tex
Torrt ytterlager — jacka Misery Ridge Gore-Tex för män; varmt mellanlager — tröja Wolf Tree för män; byxor — Cargo Pant; skor — Mountain Fly Low Gore-Tex