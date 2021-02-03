ACG våren 2021: Crater Lake, Oregon

Den här säsongens kollektion handlar om att hitta magin. Och känslan av magi är högst påtaglig vid Crater Lake i Oregon. Nordamerikas djupaste sjö döljer mycket under ytan och en spektakulär blå nyans fångar din uppmärksamhet. Inför det nya årets första kollektion förlitade vi oss på våra instinkter och var trogna det lager på lager-system som vi alla älskar. Jackan GORE-TEX Misery Ridge, tröjan Polartec Wolf Tree och västen PrimaLoft Rope de Dope får en uppdaterad färgpalett och skon Mountain Fly får en lägre silhuett. Och vänta bara tills du ser de nya produkterna i ACG-serien, som huvtröjan Wizard Island. Här snackar vi magi.