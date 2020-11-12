ACG Holiday 2020: Smith Rock Lookbook

Vi har en process. Innan vi skapar något nytt söker vi inspiration. Den här gången var vi i Smith Rock i Oregon, där vi inte bara hittade inspiration utan också testade produkterna. Byxorna, jackorna, tröjorna och skorna i den här kollektionen återspeglar Smith Rock. En direkt överföring av naturens former låg till grund för flera av designerna. Namnen på jackorna är hyllningar till områdets vandringsleder. Vi använde material som GORE-TEX, PrimaLoft och kraftigt gummi för att återspegla naturen och klimatet som vi upplevde. Så när du ser "Designad, testad och tillverkad på planeten jorden" vet du vad vår process innebär.