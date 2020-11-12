ACG Holiday 2020: Smith Rock Lookbook

All Conditions Gear. Designad, testad och tillverkad på planeten jorden: Smith Rock.
Vi har en process. Innan vi skapar något nytt söker vi inspiration. Den här gången var vi i Smith Rock i Oregon, där vi inte bara hittade inspiration utan också testade produkterna. Byxorna, jackorna, tröjorna och skorna i den här kollektionen återspeglar Smith Rock. En direkt överföring av naturens former låg till grund för flera av designerna. Namnen på jackorna är hyllningar till områdets vandringsleder. Vi använde material som GORE-TEX, PrimaLoft och kraftigt gummi för att återspegla naturen och klimatet som vi upplevde. Så när du ser "Designad, testad och tillverkad på planeten jorden" vet du vad vår process innebär.
Torrt ytterlager – JACKAN ACG MISERY RIDGE GORE-TEX FÖR KVINNOR; Varmt mellanlager – PACKBAR, FODRAD JACKA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK FÖR KVINNOR; Byxor – CARGOBYXOR ACG SMITH SUMMIT FÖR KVINNOR; Strumpor – STRUMPOR ACG KELLY RIDGE; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Torrt ytterlager – PACKBAR, FODRAD JACKA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK FÖR MÄN; Varmt mellanlager – FLEECEHUVTRÖJAN ACG WOLF TREE POLARTEC FÖR MÄN; Byxor – TRAILBYXOR ACG FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Baslager – LÅNGÄRMAD TRÖJA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T; Byxor – TRAILBYXOR ACG FÖR KVINNOR; Strumpor – STRUMPOR ACG KELLY RIDGE; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
På huvudet – MÖSSA ACG 3-I-1, Torrt ytterlager – JACKA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX FÖR MÄN, Varmt mellanlager – PACKBAR, FODRAD JACKA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK FÖR MÄN, Byxor – TRAILBYXOR ACG FÖR MÄN, Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tillbehör – HALSVÄRMARE ACG ULTRAROCK; Baslager – LÅNGÄRMAD TRÖJA ACG EARTH PERFORMANCE FÖR KVINNOR; T-SHIRT ACG ULTRAROCK SHORT SLEEVE EMBROIDERED FÖR KVINNOR; Byxor – CARGOBYXOR ACG SMITH SUMMIT FÖR KVINNOR; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Torrt ytterlager – PACKBAR REGNJACKA ACG TUFF NUGGETS FÖR MÄN; Baslager – KORTÄRMAD TRÖJA ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE; Byxor – TRAILBYXOR ACG FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
På huvudet – KEPS ACG TAILWIND SSNL; Tillbehör – HALSVÄRMARE ACG ULTRAROCK; Varmt mellanlager – PACKBAR, FODRAD JACKA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK FÖR KVINNOR; Byxor – TRAILBYXOR ACG FÖR KVINNOR; Strumpor – STRUMPOR ACG KELLY RIDGE; Skor – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
På huvudet – MÖSSA ACG 3-I-1; Varmt mellanlager – FLEECEHUVTRÖJA ACG WOLF TREE POLARTEC FÖR MÄN; Byxor – FLEECEBYXOR ACG WOLF TREE POLARTEC FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Torrt ytterlager – DUNJACKA ACG 4TH HORSEMAN FÖR MÄN; Baslager – LÅNGÄRMAD TRÖJA ACG EARTH PERFORMANCE FÖR MÄN; Byxor – CARGOBYXOR ACG SMITH SUMMIT FÖR MÄN; TRAILBYXOR ACG FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tillbehör – HALSVÄRMARE ACG ULTRAROCK; Varmt mellanlager – LÅNGÄRMAD TRÖJA ACG EARTH PERFORMANCE FÖR MÄN; Byxor – CARGOBYXOR ACG SMITH SUMMIT FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
På huvudet – MÖSSA ACG 3-I-1, Torrt ytterlager – JACKA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX FÖR MÄN, Varmt mellanlager – PACKBAR, FODRAD JACKA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK FÖR MÄN, Byxor – TRAILBYXOR ACG FÖR MÄN, Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Torrt ytterlager – DUNJACKA ACG 4TH HORSEMAN FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Varmt mellanlager – TRÖJA MED RUND HALS ACG WOLF TREE POLARTEC FÖR KVINNOR; Byxor – FLEECEBYXOR ACG WOLF TREE POLARTEC FÖR KVINNOR; Tillbehör – ACG KARST SMIT; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Torrt ytterlager – JACKAN ACG MISERY RIDGE GORE-TEX FÖR KVINNOR; Varmt mellanlager – PACKBAR, FODRAD JACKA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK FÖR KVINNOR; Byxor – CARGOBYXOR ACG SMITH SUMMIT FÖR KVINNOR; Strumpor – STRUMPOR ACG KELLY RIDGE; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tillbehör – HALSVÄRMARE ACG ULTRAROCK; Baslager – LÅNGÄRMAD TRÖJA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE; Byxor – CARGOBYXOR ACG SMITH SUMMIT FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tillbehör – HALSVÄRMARE ACG ULTRAROCK; Varmt mellanlager – FLEECETRÖJA MED HEL DRAGKEDJA ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FÖR MÄN; Byxor – FLEECEBYXOR ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Tillbehör – HALSVÄRMARE ACG ULTRAROCK; Varmt mellanlager – FLEECETRÖJA MED RUND HALS ACG FÖR MÄN; Byxor – FLEECEBYXOR ACG WOLF TREE POLARTEC FÖR MÄN; CARGOBYXOR ACG SMITH SUMMIT FÖR MÄN; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Baslager – T-SHIRT ACG ULTRAROCK SHORT SLEEVE EMBROIDERED FÖR KVINNOR; Byxor – TRAILBYXOR ACG FÖR KVINNOR; Skor – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX