Bakom designen: ACG Crater Lake

Bakom designen: Crater Lake, Oregon
Crater Lake skapades inte av en asteroid, en komet eller en meteor. Men vänta lite, innan du försvinner – kan du komma på vad som är ännu bättre än att något kraschlandar från rymden? Kanske en 3 600 meter hög vulkan som exploderade för nästan 8 000 år sedan och kollapsade? Ja, det är mycket bättre.
Så föddes Crater Lake i den södra delen av Oregon, men låt oss gå ett steg tillbaka. Det här är ACG, som rapporterar om ett av naturens underverk och inspirationen till vårkollektionen 2021. Vi behövde inte resa långt för att komma till sjön, men när man tänker på dess historia och tittar ut över vattnet känns det som att man har rest tillbaka i tiden. Vi hoppas att vår nya kollektion ger dig samma känsla.
På tal om vulkanen ... den hette Mount Mazama och för ungefär 7 700 år sedan hade den ett våldsamt utbrott som för evigt förändrade landskapet i nordvästra USA. Utbrottet skapade en kaldera, en kittelformad fördjupning, där vulkanen tidigare fanns. Även om det egentligen inte är en krater, så är det den som har gett sjön namnet Crater Lake. Flera av mönstren i vårkollektionen 2021 har fått namn efter Mazama och har designats med inspiration från kalderans unika form.
Mazamas explosion måste ha varit en mäktig syn. Hela himlen fylldes av pimpsten och aska. Askpartiklar från Mazama har hittas ända borta på Grönland. Efteråt var ett område på minst 2,5 miljoner kvadratkilometer täckt av ett 1 mm tjockt lager aska. En enormt stor magmakammare, mer än 5 km under jordytan, exploderade och orsakade den snabba kollapsen och kalderan.
Så här ser området vid Crater Lake ut idag. Men hur har det blivit så vackert? En förklaring är att det tog ganska kort tid, ungefär 250 år, tills regn och snö fyllde sjön till den nuvarande nivån. Sedan dess har naturen hållit en perfekt balans mellan nederbörd och avdunstning. Och eftersom det inte finns några inflöden från andra sjöar eller vattendrag, så finns det inget sediment i vattnet. Det ger sjön en kristallklar blå färg året runt. Vi har använt den blå nyansen på flera av säsongens plagg, inklusive Watchman Peak fishing capsule collection.
Fiskar? Ja, men hur har de kommit till Crater Lake? Fiskar faller ju inte ner från himlen. Om inte ... nej, du har rätt. Det gör de inte. Faktum är att fiskarna är inplanterade med början för ungefär 130 år sedan. Idag finns det både indianlax och regnbågsöring i sjön. Det är tillåtet att fiska i Crater Lake och omgivande vattendrag. Man kan till och med fiska i hamnen på Wizard Island.
Åh, just det. Vi har inte berättat om Wizard Island ännu. Du kommer att gilla det här. Okej, föreställ dig en ö som ser ut som en jättestor trollkarlshatt, precis som den som är målad på sidan av din skåpbil. Den skapades av fragment från vulkanen efter den stora explosionen. Fenomenet kallas vulkankägla och Wizard Island anses vara världens vackraste exempel på en sådan formation. Inga människor bor på Wizard Island, men du kan besöka den med båt och vandra runt på ön. Vi har även använt ön i vår kollektion.
På grund av den hydrotermiska aktiviteten på botten av Crater Lake tror forskarna att Mount Mazama kan få ett nytt utbrott. Efter det stora utbrottet har det förekommit mindre vulkanisk aktivitet under sjön. Våren är här, var beredd. Naturen kan snabbt ändra förutsättningarna och i det här fallet tar vi det på största allvar. Det är därför vi heter All Conditions Gear. Vi skapar utrustning som är redo för alla väder och miljöer.