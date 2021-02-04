Bakom designen: ACG Crater Lake

Så föddes Crater Lake i den södra delen av Oregon, men låt oss gå ett steg tillbaka. Det här är ACG, som rapporterar om ett av naturens underverk och inspirationen till vårkollektionen 2021. Vi behövde inte resa långt för att komma till sjön, men när man tänker på dess historia och tittar ut över vattnet känns det som att man har rest tillbaka i tiden. Vi hoppas att vår nya kollektion ger dig samma känsla.



På tal om vulkanen ... den hette Mount Mazama och för ungefär 7 700 år sedan hade den ett våldsamt utbrott som för evigt förändrade landskapet i nordvästra USA. Utbrottet skapade en kaldera, en kittelformad fördjupning, där vulkanen tidigare fanns. Även om det egentligen inte är en krater, så är det den som har gett sjön namnet Crater Lake. Flera av mönstren i vårkollektionen 2021 har fått namn efter Mazama och har designats med inspiration från kalderans unika form.