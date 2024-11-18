Introduktion till Nike ACG

Introduktion till ACG
Vi har en process. Innan vi skapar något letar vi efter inspiration. Få en inblick i principerna för All Conditions Gear. Kanske lär du dig något – och det är coolt att lära sig saker.
A – Designad, testad och tillverkad på planeten Jorden. För utomhusanvändning.
ACG står för All Conditions Gear. Vårt motto är "Designad, testad och tillverkad på planeten Jorden. För utomhusanvändning". Allt vi gör har en koppling till naturen och till dig – oavsett om du aldrig vandrat förut eller om du har mängder av erfarenhet av vildmarksliv.
B – Platsbaserat historieberättande
Varje säsong slår vi läger på nya platser och tar in miljön. Djungler, öknar, vulkaner och tundror: vi beger oss var som helst för att hitta inspiration.
C – Design med planeten som inspirationskälla
Våra produkter är tillverkade på planeten Jorden, så när vi ger oss ut håller vi stenkoll på förhållanden som kan bidra till att förbättra vår design. Vandring i stenig terräng kräver grepp. Påträngande luftfuktighet i djungler ger upphov till ventilerande mesh. Svarta sandstränder väcker inspiration för skor som hjälper dig att ta in allt.
D – Produkttester
Hur skapar vi utrustning som lever upp till standarden för ACG? Innan du börjar använda utrustningen testar vi den. Över hela planeten – i alla förhållanden. Vår logga är beviset på det.
E – Hållbarhet
När vi tillverkar våra produkter tar vi hänsyn till planeten. Vi letar konstant efter nya sätt att bli mer hållbara. Vi har bara en planet, så låt det vi gör kretsa kring den.
F – För utomhusanvändning
ACG-filosofin är i symbios med naturen. Jorden ska inte erövras eller tämjas. Den är en plats som är till för att ha kul. Det enda som återstår är att ge sig ut. Vi befinner oss på planeten Jorden. Nu kör vi.
Introduktion till ACG
Vi har en process. Innan vi skapar något letar vi efter inspiration. Få en inblick i principerna för All Conditions Gear. Kanske lär du dig något – och det är coolt att lära sig saker.
A – Designad, testad och tillverkad på planeten Jorden. För utomhusanvändning.
ACG står för All Conditions Gear. Vårt motto är "Designad, testad och tillverkad på planeten Jorden. För utomhusanvändning". Allt vi gör har en koppling till naturen och till dig – oavsett om du aldrig vandrat förut eller om du har mängder av erfarenhet av vildmarksliv.
B – Platsbaserat historieberättande
Varje säsong slår vi läger på nya platser och tar in miljön. Djungler, öknar, vulkaner och tundror: vi beger oss var som helst för att hitta inspiration.
C – Design med planeten som inspirationskälla
Våra produkter är tillverkade på planeten Jorden, så när vi ger oss ut håller vi stenkoll på förhållanden som kan bidra till att förbättra vår design. Vandring i stenig terräng kräver grepp. Påträngande luftfuktighet i djungler ger upphov till ventilerande mesh. Svarta sandstränder väcker inspiration för skor som hjälper dig att ta in allt.
D – Produkttester
Hur skapar vi utrustning som lever upp till standarden för ACG? Innan du börjar använda utrustningen testar vi den. Över hela planeten – i alla förhållanden. Vår logga är beviset på det.
E – Hållbarhet
När vi tillverkar våra produkter tar vi hänsyn till planeten. Vi letar konstant efter nya sätt att bli mer hållbara. Vi har bara en planet, så låt det vi gör kretsa kring den.
F – För utomhusanvändning
ACG-filosofin är i symbios med naturen. Jorden ska inte erövras eller tämjas. Den är en plats som är till för att ha kul. Det enda som återstår är att ge sig ut. Vi befinner oss på planeten Jorden. Nu kör vi.