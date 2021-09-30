Vad som egentligen menas med att leva sitt bästa möjliga liv, enligt Angela Manuel-Davis, medgrundare av AARMY

"Att leva livet fullt ut" handlar inte om att byta ut ditt nio till fem-liv mot drinkar på stranden (sorry!). För Angela Manuel Davis, chefsmotivationscoach (det är faktiskt en grej) och medgrundare av AARMY, en träningsstudio för bootcamp och inomhuscykling, handlar det om att hitta det som motiverar dig och sedan satsa allt. I det här avsnittet av Trained berättar den tidigare friidrottsstjärnan från USA för värden Jaclyn Byrer om hur hon gick från att vara rädd för cykling till att bli instruera Jay-Z och Oprah, och om hur hennes grupp – tack vare tips från pappa – blev känd som "en kyrka på cykel". Dessutom förklarar hon hur ansvar och affirmationer är avgörande, hur man skapar en gruppliknande stämning hemma och hur hon brukar återhämta sig. Kort sagt: hon berättar hur vi alla kan få det liv vi förtjänar.