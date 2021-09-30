Vad som egentligen menas med att leva sitt bästa möjliga liv, enligt Angela Manuel-Davis, medgrundare av AARMY

Trained Podcast: Hitta förankring i din motivation med Angela Manuel Davis
Coachning
Ibland är du din värsta fiende. Oavsett om det är på eller utanför gymmet har AARMY:s chefsmotivationscoach lösningen.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
"Att leva livet fullt ut" handlar inte om att byta ut ditt nio till fem-liv mot drinkar på stranden (sorry!). För Angela Manuel Davis, chefsmotivationscoach (det är faktiskt en grej) och medgrundare av AARMY, en träningsstudio för bootcamp och inomhuscykling, handlar det om att hitta det som motiverar dig och sedan satsa allt. I det här avsnittet av Trained berättar den tidigare friidrottsstjärnan från USA för värden Jaclyn Byrer om hur hon gick från att vara rädd för cykling till att bli instruera Jay-Z och Oprah, och om hur hennes grupp – tack vare tips från pappa – blev känd som "en kyrka på cykel". Dessutom förklarar hon hur ansvar och affirmationer är avgörande, hur man skapar en gruppliknande stämning hemma och hur hon brukar återhämta sig. Kort sagt: hon berättar hur vi alla kan få det liv vi förtjänar.
"Knepet är att veta att du är värd de resultat du strävar efter. Många gånger lägger vi hinder för oss själva och slingrar oss undan innan vi ens har gjort ett försök."
Angela Manuel Davis – medgrundare till AARMY och chefsmotivationscoach
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.