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ПОБЕДА НАД ХОЛОДОМ

Не дай зиме помешать твоим планам. Благодаря экипировке Nike для футбольного тренинга и новой коллекции Winter Warrior, холод больше не помеха.

Коллекция

НЕТ ВРЕМЕНИ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Тренировки — единственный способ отточить свое мастерство, это подтвердит любой профессиональный игрок, например Сара Дебриц, Мари-Антуанетта Катото и Адиль Аушиш. А в плохую погоду это еще и твой шанс получить преимущество перед теми, кто быстро сдается.

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ВЫБИРАЙ СНУД

Ты играешь лучше, когда сохраняешь концентрацию. Новый снуд Nike защищает лицо от холода и влаги и при этом выглядит стильно.

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