Не дай зиме помешать твоим планам. Благодаря экипировке Nike для футбольного тренинга и новой коллекции Winter Warrior, холод больше не помеха.
НЕТ ВРЕМЕНИ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Тренировки — единственный способ отточить свое мастерство, это подтвердит любой профессиональный игрок, например Сара Дебриц, Мари-Антуанетта Катото и Адиль Аушиш. А в плохую погоду это еще и твой шанс получить преимущество перед теми, кто быстро сдается.
ВЫБИРАЙ СНУД
Ты играешь лучше, когда сохраняешь концентрацию. Новый снуд Nike защищает лицо от холода и влаги и при этом выглядит стильно.