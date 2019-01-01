Игроки Phantom всегда ищут возможности, двигаясь с максимальной точностью в самых опасных зонах поля. Приближается новый сезон, и пришло время показать, что можешь ты. Все смотрят на тебя. Оставайся в центре внимания с цветом вольт.
PhantomVNM: для результативной игры
Бутсы Phantom Venom с резиновыми ребрами на ударной зоне созданы для точных ударов и голов со стандартов. Это идеальная модель для тех, кто решает исход игры. (Спроси любого вратаря, против которого играл Рахим Стерлинг.)
PhantomVSN: для контроля мяча
Текстурированный материал Flyknit и сцепление для улучшенного контроля мяча делают бутсы Phantom Vision очевидным выбором таких игроков, как Франческа Кирби, для которых креативная игра начинается с точности.