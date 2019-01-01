Неймар знает, что такое скорость. На поле для него это стремительный финт, быстрый разворот и молниеносный рывок по флангу. За пределами поля — это страсть Неймара к культуре гонок и самым быстрым автомобилям в мире. Версия Nike Neymar Jr. Mercurial Vapor “Speed Freak” объединяет два этих мира. Mercurial и автоспорт.
Динамичный образ. Динамичный комфорт.
Внешний вид гоночного автомобиля и лучшие технологии Mercurial внутри. Сверхтонкий и сверхпрочный верх из материала Flyknit сокращает расстояние между стопой и мячом, позволяя контролировать его на высокой скорости. Упругая накладка Aerotrak возвращается в исходное положение после каждого шага, помогая тебе невероятно быстро перемещаться по полю.