Изобретай безумные мечты — пусть они сбываются с новыми Mercurial, первыми бутсами из серии Dream Speed. Они вдохновлены историей самых скоростных игроков, таких как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Сэм Керр, которые смогли реализовать свои амбиции в бутсах Mercurial. С моделью Dream Speed ты тоже сможешь достигать целей быстрее, претворяя в жизнь свои футбольные мечты.
В 22 года, выступая в бусах Mercurial, Роналду одержал свою первую победу в лиге. Год спустя он привез домой награду за звание лучшего футболиста. Теперь, выходя на поле в бутсах Mercurial Dream Speed, он стремится достичь еще более впечатляющих целей.
Килиан Мбаппе и Сэм Керр воплощают свои мечты с умопомрачительной скоростью. Килиан стал чемпионом мира всего в 19 лет, а 24-летняя Сэм получила золотую бутсу и звание MVP лиги. Играя в бутсах Mercurial Dream Speed в этом сезоне, они намерены получить еще больше наград.
Бутсы Mercurial Dream Speed с конструкцией Flyknit 360° надежно фиксируют посадку. Благодаря высокопрочным нитям Flyknit износостойкий верх остается легким и тонким, обеспечивая превосходное чувство мяча. А потрясающий супинатор Aerotrak в бутсах Dream Speed помогает тебе двигаться вперед, достигая своих целей быстрее, чем когда-либо.