Nike Pegasus

    Nike Pegasus

    Обзор кроссовок Nike Pegasus

    Высокая скорость достигается тренировками. Кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36, Nike Zoom Pegasus Turbo 2 и Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail созданы, чтобы помочь тебе достигнуть целей.

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    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Тренировочные пробежки Подошва: Zoom Air Верх: Flymesh, Flywire Идеально для ежедневных пробежек и бега на длинные дистанции

    Для женщинДля мужчин
    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Пробежки в бодром темпе Подошва: пеноматериал Nike ZoomX Верх: Flymesh, Flywire Идеально для ежедневных, темповых, интервальных пробежек и бега на длинные дистанции

    Для женщинДля мужчин
    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

    Трейлраннинг Подошва: Zoom Air Верх: Flymesh Идеально для пробежек как по асфальту, так и по пересеченной местности

    Для женщинДля мужчин

    Nike Air Zoom Pegasus 36

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    Nike Air Zoom Pegasus 36

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    Кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36 стали легендарными не просто так: они подходят даже для самых длительных пробежек. Это стало возможным благодаря сверхпрочной и упругой воздушной подушке Nike Air, расположенной по всей длине подошвы. Воздухопроницаемый материал Flymesh и продуманный аэродинамический силуэт обеспечивают непревзойденную легкость.

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

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    Беговые кроссовки Nike Zoom Pegasus Turbo 2 с подошвой из нашего самого скоростного и упругого пеноматериала Nike ZoomX обеспечивают непередаваемый возврат энергии во время тренировок. А верх из сетки Engineered mesh и система шнуровки Flywire надежно фиксируют стопу во время бега.

    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

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    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

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    Две отдельные вставки Air обеспечивают амортизацию и стабилизацию на пересеченной местности. Кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail созданы для безопасного и быстрого бега как по дороге, так и по пересеченной местности. Увеличенные выступы на подметке усиливают сцепление, а верх из дышащей сетки улучшает вентиляцию.

    Выбери свои Zoom

    Кроссовки, которые помогут тебе достичь целей. Модели Nike Zoom Series выполнены с использованием одних из самых инновационных технологий Nike для максимальной скорости на тренировках и в дни забегов. Какие выберешь ты?

    Для ежедневных пробежек

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Подошва: Zoom Air Верх: Flymesh, Flywire Идеально для ежедневных пробежек и бега на длинные дистанции

    Для женщинДля мужчин
    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Подошва: пеноматериал Nike ZoomX Верх: Flymesh, Flywire Идеально для ежедневных, темповых, интервальных пробежек и бега на длинные дистанции

    Для женщинДля мужчин

    Для соревнований

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Подошва: пеноматериал Nike React, супинатор из углеволокна Верх: VaporWeave Идеально для пробежек на дистанцию от 5 км до марафона, темповых пробежек и бега на длинные дистанции

    Для женщинДля мужчин
    Nike ZoomX VaporFly NEXT%

    Nike ZoomX VaporFly NEXT%

    Подошва: пеноматериал Nike ZoomX, супинатор из углеволокна Верх: VaporWeave Идеально для пробежек на дистанцию от 5 км до марафона

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