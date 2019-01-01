Обзор кроссовок Nike Pegasus
Высокая скорость достигается тренировками. Кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36, Nike Zoom Pegasus Turbo 2 и Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail созданы, чтобы помочь тебе достигнуть целей.
Кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36 стали легендарными не просто так: они подходят даже для самых длительных пробежек. Это стало возможным благодаря сверхпрочной и упругой воздушной подушке Nike Air, расположенной по всей длине подошвы. Воздухопроницаемый материал Flymesh и продуманный аэродинамический силуэт обеспечивают непревзойденную легкость.
Беговые кроссовки Nike Zoom Pegasus Turbo 2 с подошвой из нашего самого скоростного и упругого пеноматериала Nike ZoomX обеспечивают непередаваемый возврат энергии во время тренировок. А верх из сетки Engineered mesh и система шнуровки Flywire надежно фиксируют стопу во время бега.
Две отдельные вставки Air обеспечивают амортизацию и стабилизацию на пересеченной местности. Кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail созданы для безопасного и быстрого бега как по дороге, так и по пересеченной местности. Увеличенные выступы на подметке усиливают сцепление, а верх из дышащей сетки улучшает вентиляцию.
Выбери свои Zoom
Кроссовки, которые помогут тебе достичь целей. Модели Nike Zoom Series выполнены с использованием одних из самых инновационных технологий Nike для максимальной скорости на тренировках и в дни забегов. Какие выберешь ты?