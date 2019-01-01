Курс по бегу

Как начать бегать

Если бы нужно было просто надеть кроссовки и открыть дверь, нам бы незачем было писать эти советы. Мы знаем, что если у тебя пока не было ни одной пробежки или ты возвращаешься к пробежкам после перерыва, собраться на первую пробежку может быть сложно.

Но, по мнению главного международного тренера Nike Running Криса Беннета, это не значит, что действительно будет сложно. «Самое трудное — не закончить первую пробежку, а начать ее. Как только ты это осознаешь, все станет проще».

Тренер Беннет готов поделиться полезными советами о беге, и мы поможем тебе. Вот список того, что необходимо для подготовки — практической и психологической — к первой пробежке.