Курс по бегу
Как начать бегать
Если бы нужно было просто надеть кроссовки и открыть дверь, нам бы незачем было писать эти советы. Мы знаем, что если у тебя пока не было ни одной пробежки или ты возвращаешься к пробежкам после перерыва, собраться на первую пробежку может быть сложно.
Но, по мнению главного международного тренера Nike Running Криса Беннета, это не значит, что действительно будет сложно. «Самое трудное — не закончить первую пробежку, а начать ее. Как только ты это осознаешь, все станет проще».
Тренер Беннет готов поделиться полезными советами о беге, и мы поможем тебе. Вот список того, что необходимо для подготовки — практической и психологической — к первой пробежке.
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На первой пробежке не важен темп, не важна дистанция, не важна продолжительность. Первую пробежку важно начать и закончить. И захотеть повторить.
Тренер Беннет
Главный международный тренер Nike по бегу
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Беговой клуб Nike предлагает пробежки с сопровождением тренеров, атлетов и специальных гостей Nike, которые будут помогать тебе на протяжении всей дистанции.
Делай растяжку, чтобы избежать травм
Перед пробежкой выполни упражнения на растяжку в движении ...
Перед пробежкой в течение нескольких минут выполняй упражнения на растяжку в движении (динамическая растяжка). Почему именно ее? Она повторяет весь диапазон движений при беге, что поможет тебе бежать легче и быстрее. Если во время пробежки ты все еще ощущаешь скованность, можно остановиться и выполнить еще пару упражнений. И не вини себя за это! Это позволит тебе ощутить себя в превосходной форме.
... и закончи бег растяжкой
Факт: выполнение упражнений на динамическую и статическую растяжку (в фиксированном положении) после пробежки помогает предотвратить травмы и повысить твою гибкость. «Эти несколько минут очень важны», — говорит тренер. — Обещаю, после них следующая пробежка будет еще лучше». Нужны советы по упражнениям на растяжку для бегунов? Ты найдешь их в приложении Nike Training Club.
Делай растяжку, чтобы избежать травм
Перед пробежкой выполни упражнения на растяжку в движении ...
Перед пробежкой в течение нескольких минут выполняй упражнения на растяжку в движении (динамическая растяжка). Почему именно ее? Она повторяет весь диапазон движений при беге, что поможет тебе бежать легче и быстрее. Если во время пробежки ты все еще ощущаешь скованность, можно остановиться и выполнить еще пару упражнений. И не вини себя за это! Это позволит тебе ощутить себя в превосходной форме.
... и закончи бег растяжкой
Факт: выполнение упражнений на динамическую и статическую растяжку (в фиксированном положении) после пробежки помогает предотвратить травмы и повысить твою гибкость. «Эти несколько минут очень важны», — говорит тренер. — Обещаю, после них следующая пробежка будет еще лучше». Нужны советы по упражнениям на растяжку для бегунов? Ты найдешь их в приложении Nike Training Club.
Следуй плану тренировок
Поставь цель
Самый простой способ сделать тренировки регулярными — поставить себе цель и работать над ее достижением. У нас есть цель, которая тебе понравится. Хочешь войти в ритм? Попробуй наш план «Первые 10 пробежек». Затем ты сможешь перейти к пробежкам на 5 км, 10 км и дальше.
План «Первые 10 пробежек»
Постепенно развивай выносливость и увеличивай дистанцию, выполняя скоростные пробежки, длинные пробежки и пробежки вверх по склону. Выполни эти 10 тренировок, и ты почувствуешь себя сильнее, чем в самом начале. Даже можешь начать называть себя бегуном. План тренировок
План на 5 км
Эта пробежка в 5 км — отличный способ понять, хочешь ли ты вообще тренироваться для соревнований. План, рассчитанный на 8 недель и на максимальную дистанцию в 8 км, включает в себя скоростные тренировки и вполне выполним даже для новичков. План тренировок
План на 10 км
Выполняя тренировки на 10 км, ты узнаешь много беговых терминов и понятий, таких как разницу между бодрым темпом, темпом для пробежек на 5 км и темпом для пробежек на 10 км (пробежки в бодром темпе самые быстрые, а на 10 км самые медленные). А интервальные тренировки и пробежки на дистанцию в 11 км помогут тебе развить выносливость. План тренировок
Подбери правильную экипировку
Найди идеальную обувь для пробежки
Не все беговые кроссовки одинаковы. Одни созданы для длинных пробежек, другие для скорости, третьи для комфорта. С нашим сервисом по подбору беговой обуви ты сможешь выбрать себе пару для любых целей. Подбор обуви
Одежда, в которой бежать комфортно
Бегать можно практически в чем угодно, но такие вещи как спортивное бра с поддержкой, воздухопроницаемые носки и не натирающие кожу шорты, помогают сосредоточиться на движении. У нас есть для тебя все необходимое.
Одежда, в которой бежать комфортно
Бегать можно практически в чем угодно, но такие вещи как спортивное бра с поддержкой, воздухопроницаемые носки и не натирающие кожу шорты, помогают сосредоточиться на движении. У нас есть для тебя все необходимое.