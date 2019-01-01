Курс по бегу

    Курс по бегу

    Курс по бегу

    Как начать бегать

    Если бы нужно было просто надеть кроссовки и открыть дверь, нам бы незачем было писать эти советы. Мы знаем, что если у тебя пока не было ни одной пробежки или ты возвращаешься к пробежкам после перерыва, собраться на первую пробежку может быть сложно.

    Но, по мнению главного международного тренера Nike Running Криса Беннета, это не значит, что действительно будет сложно. «Самое трудное — не закончить первую пробежку, а начать ее. Как только ты это осознаешь, все станет проще».

    Тренер Беннет готов поделиться полезными советами о беге, и мы поможем тебе. Вот список того, что необходимо для подготовки — практической и психологической — к первой пробежке.

    • Не думай долго. Просто выйди на пробежку
    • Не переусердствуй с темпом
    • Остановись до того, как тебе это понадобится
    • Делай растяжку, чтобы избежать травм
    • Следуй плану тренировок
    • Подбери правильную экипировку

    Выход на первую пробежку

    Не думай долго. Просто выйди на пробежку

    Не думай долго. Просто выйди на пробежку

    Какой слоган у Nike? Just do it. Просто сделай. Надень кроссовки — и вперед. Все просто.

    Не переусердствуй с темпом

    Не переусердствуй с темпом

    «Двигайся легко», — говорит тренер. — Не быстро, не медленно, а легко». Это значит, начни медленно, подбери комфортный темп и замедляйся, если становится тяжело.

    Остановись до того, как тебе это понадобится

    Остановись до того, как тебе это понадобится

    Цель этой пробежки — завершить ее. «Перед тобой нет цели пробежать определенную дистанцию», — говорит тренер. — Когда ты остановишься, ты почувствуешь силы, а не усталость».

    На первой пробежке не важен темп, не важна дистанция, не важна продолжительность. Первую пробежку важно начать и закончить. И захотеть повторить.

    Тренер Беннет
    Главный международный тренер Nike по бегу

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    Беговой клуб Nike предлагает пробежки с сопровождением тренеров, атлетов и специальных гостей Nike, которые будут помогать тебе на протяжении всей дистанции.

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    Делай растяжку, чтобы избежать травм

    Перед пробежкой выполни упражнения на растяжку в движении ...

    Перед пробежкой в течение нескольких минут выполняй упражнения на растяжку в движении (динамическая растяжка). Почему именно ее? Она повторяет весь диапазон движений при беге, что поможет тебе бежать легче и быстрее. Если во время пробежки ты все еще ощущаешь скованность, можно остановиться и выполнить еще пару упражнений. И не вини себя за это! Это позволит тебе ощутить себя в превосходной форме.

    ... и закончи бег растяжкой

    Факт: выполнение упражнений на динамическую и статическую растяжку (в фиксированном положении) после пробежки помогает предотвратить травмы и повысить твою гибкость. «Эти несколько минут очень важны», — говорит тренер. — Обещаю, после них следующая пробежка будет еще лучше». Нужны советы по упражнениям на растяжку для бегунов? Ты найдешь их в приложении Nike Training Club.

    iOSAndroid

    Делай растяжку, чтобы избежать травм

    Перед пробежкой выполни упражнения на растяжку в движении ...

    Перед пробежкой в течение нескольких минут выполняй упражнения на растяжку в движении (динамическая растяжка). Почему именно ее? Она повторяет весь диапазон движений при беге, что поможет тебе бежать легче и быстрее. Если во время пробежки ты все еще ощущаешь скованность, можно остановиться и выполнить еще пару упражнений. И не вини себя за это! Это позволит тебе ощутить себя в превосходной форме.

    ... и закончи бег растяжкой

    Факт: выполнение упражнений на динамическую и статическую растяжку (в фиксированном положении) после пробежки помогает предотвратить травмы и повысить твою гибкость. «Эти несколько минут очень важны», — говорит тренер. — Обещаю, после них следующая пробежка будет еще лучше». Нужны советы по упражнениям на растяжку для бегунов? Ты найдешь их в приложении Nike Training Club.

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    Следуй плану тренировок

    Поставь цель

    Самый простой способ сделать тренировки регулярными — поставить себе цель и работать над ее достижением. У нас есть цель, которая тебе понравится. Хочешь войти в ритм? Попробуй наш план «Первые 10 пробежек». Затем ты сможешь перейти к пробежкам на 5 км, 10 км и дальше.

      План «Первые 10 пробежек»

    Постепенно развивай выносливость и увеличивай дистанцию, выполняя скоростные пробежки, длинные пробежки и пробежки вверх по склону. Выполни эти 10 тренировок, и ты почувствуешь себя сильнее, чем в самом начале. Даже можешь начать называть себя бегуном. План тренировок

    План на 5 км

    Эта пробежка в 5 км — отличный способ понять, хочешь ли ты вообще тренироваться для соревнований. План, рассчитанный на 8 недель и на максимальную дистанцию в 8 км, включает в себя скоростные тренировки и вполне выполним даже для новичков. План тренировок

    План на 10 км

    Выполняя тренировки на 10 км, ты узнаешь много беговых терминов и понятий, таких как разницу между бодрым темпом, темпом для пробежек на 5 км и темпом для пробежек на 10 км (пробежки в бодром темпе самые быстрые, а на 10 км самые медленные). А интервальные тренировки и пробежки на дистанцию в 11 км помогут тебе развить выносливость. План тренировок

    Подбери правильную экипировку

    Найди идеальную обувь для пробежки

    Не все беговые кроссовки одинаковы. Одни созданы для длинных пробежек, другие для скорости, третьи для комфорта. С нашим сервисом по подбору беговой обуви ты сможешь выбрать себе пару для любых целей. Подбор обуви

    Одежда, в которой бежать комфортно

    Бегать можно практически в чем угодно, но такие вещи как спортивное бра с поддержкой, воздухопроницаемые носки и не натирающие кожу шорты, помогают сосредоточиться на движении. У нас есть для тебя все необходимое.

    Для женщинДля мужчин

    Одежда, в которой бежать комфортно

    Бегать можно практически в чем угодно, но такие вещи как спортивное бра с поддержкой, воздухопроницаемые носки и не натирающие кожу шорты, помогают сосредоточиться на движении. У нас есть для тебя все необходимое.

    Для женщинДля мужчин

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