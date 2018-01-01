Спорт

Легкая атлетика, прыжки в высоту



Любимый элемент

Фосбери-флоп



Самый большой вызов

Раньше перед прыжками я очень нервничала.

Тогда я разработала такой подход:

разгонялась, сокрушая планку.

Так со временем я справилась

со своей неуверенностью.



Самая крупная победа

Победа на Чемпионате мира по легкой атлетике в

помещении 2016 года по пряжкам в высоту.

Я просто не могла в это поверить.



Другие интересы

Я занимаюсь модной и уличной фотографией.



3 вещи, без которых я не могу обойтись

Моя камера. Моя собака. И моя семья.



Что мне больше всего нравится в бра Motion Adapt

При прыжке это бра не смещается.

Это его огромный плюс.