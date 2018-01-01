ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЭТО БРА ОТ ОСТАЛЬНЫХ?
Бра Nike Motion Adapt начинает действовать, когда ты принимаешься за
работу, обеспечивая поддержку на тренировке. А при восстановлении
и отдыхе материал удобно облегает тело для оптимального комфорта.
СпортСкейтбординг
Любимый элементФронтсайд фибл
Самый большой вызовМоя недавняя травма. Это моя первая серьезная травма,
и я была потрясена. Но я знаю, что вернусь
в спорт еще более сильной.
Самая крупная победаПобеда на Всемирных экстремальных играх 2017 года
по уличному катанию среди женщин.
Другие интересыЯ люблю караоке. Обожаю петь!
3 вещи, без которых я не могу обойтисьМоя семья, скейтбординг и музыка.
Что мне больше всего нравится в бра Motion AdaptОщущение того, что это часть моего тела.
СпортЛегкая атлетика, прыжки в высоту
Любимый элементФосбери-флоп
Самый большой вызовРаньше перед прыжками я очень нервничала.
Тогда я разработала такой подход:
разгонялась, сокрушая планку.
Так со временем я справилась
со своей неуверенностью.
Самая крупная победаПобеда на Чемпионате мира по легкой атлетике в
помещении 2016 года по пряжкам в высоту.
Я просто не могла в это поверить.
Другие интересыЯ занимаюсь модной и уличной фотографией.
3 вещи, без которых я не могу обойтисьМоя камера. Моя собака. И моя семья.
Что мне больше всего нравится в бра Motion AdaptПри прыжке это бра не смещается.
Это его огромный плюс.
СпортВоркаут
Любимый элементОтжимания «Скорпион»
Самый большой вызовКогда я занималась художественной гимнастикой,
я переехала в Чикаго [чтобы готовиться к
Олимпийским играм]. Тогда мне было
очень одиноко. Но я не сдавалась —
ведь слабым не место на играх.
Самая крупная победаПобеда в мировом чемпионате 2015 года
по воркауту (фристайл).
Другие интересыЯ занимаюсь кинезиологией. Хочу стать
реабилитологом.
3 вещи, без которых я не могу обойтисьПапа — мой самый сильный источник мотивации.
Тренировки — мне необходимо тренироваться.
Семья и друзья — они поддерживают меня
и помогают двигаться вперед.
Что мне больше всего нравится в бра Motion AdaptОщущение полной свободы... когда тебе вообще
не приходится поправлять одежду.