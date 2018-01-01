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ВЫСОКАЯ ПОДДЕРЖКА, КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО.
АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
Адаптивный материал обеспечивает высокую поддержку при
нагрузке и комфортно прилегает к телу во время отдыха.

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ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЭТО БРА ОТ ОСТАЛЬНЫХ?
Бра Nike Motion Adapt начинает действовать, когда ты принимаешься за
работу, обеспечивая поддержку на тренировке. А при восстановлении
и отдыхе материал удобно облегает тело для оптимального комфорта.

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ВСЕ БРА
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ПОЗНАКОМЬСЯ С АТЛЕТАМИ

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АТЛЕТ 1:
АОРИ НИШИМУРА

Спорт Скейтбординг
Любимый элемент Фронтсайд фибл
Самый большой вызов Моя недавняя травма. Это моя первая серьезная травма,
и я была потрясена. Но я знаю, что вернусь
в спорт еще более сильной.
Самая крупная победа Победа на Всемирных экстремальных играх 2017 года
по уличному катанию среди женщин.
Другие интересы Я люблю караоке. Обожаю петь!
3 вещи, без которых я не могу обойтись Моя семья, скейтбординг и музыка.
Что мне больше всего нравится в бра Motion Adapt Ощущение того, что это часть моего тела.

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АТЛЕТ 2:
ВАШТИ КАННИНГЕМ

Спорт Легкая атлетика, прыжки в высоту
Любимый элемент Фосбери-флоп
Самый большой вызов Раньше перед прыжками я очень нервничала.
Тогда я разработала такой подход:
разгонялась, сокрушая планку.
Так со временем я справилась
со своей неуверенностью.
Самая крупная победа Победа на Чемпионате мира по легкой атлетике в
помещении 2016 года по пряжкам в высоту.
Я просто не могла в это поверить.
Другие интересы Я занимаюсь модной и уличной фотографией.
3 вещи, без которых я не могу обойтись Моя камера. Моя собака. И моя семья.
Что мне больше всего нравится в бра Motion Adapt При прыжке это бра не смещается.
Это его огромный плюс.

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АТЛЕТ 3:
ДЖЕССИКА «RUSSIAN R3D» БОГДАНОВ

Спорт Воркаут
Любимый элемент Отжимания «Скорпион»
Самый большой вызов Когда я занималась художественной гимнастикой,
я переехала в Чикаго [чтобы готовиться к
Олимпийским играм]. Тогда мне было
очень одиноко. Но я не сдавалась —
ведь слабым не место на играх.
Самая крупная победа Победа в мировом чемпионате 2015 года
по воркауту (фристайл).
Другие интересы Я занимаюсь кинезиологией. Хочу стать
реабилитологом.
3 вещи, без которых я не могу обойтись Папа — мой самый сильный источник мотивации.
Тренировки — мне необходимо тренироваться.
Семья и друзья — они поддерживают меня
и помогают двигаться вперед.
Что мне больше всего нравится в бра Motion Adapt Ощущение полной свободы... когда тебе вообще
не приходится поправлять одежду.

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ВСЕ БРА
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