Подбери идеальное бра за два простых шага.
Готова? Прокрути ниже, чтобы начать.
НЕ ЗНАЕШЬ СВОЙ РАЗМЕР?Здесь ты найдешь инструкции о том, как определить свой размер с помощью измерительной ленты.
ИЗМЕРЬ ОБХВАТ
ПОД ГРУДЬЮ
Обхвати ребра измерительной лентой прямо
под грудью. Лента должна плотно прилегать
к телу и располагаться параллельно полу. Максимально
расслабься. Измеряй с точностью
до одного сантиметра.
ОПРЕДЕЛИ
РАЗМЕР ЧАШКИ
Приложи конец ленты к грудине
и измерь расстояние до начала подмышечной впадины так,
чтобы лента проходила по наиболее выступающим точкам груди.
Не прижимай грудь — лента должна
повторять контуры тела.
Измеряй с точностью до одного сантиметра.