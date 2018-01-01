Приложи конец ленты к грудине

и измерь расстояние до начала подмышечной впадины так,

чтобы лента проходила по наиболее выступающим точкам груди.

Не прижимай грудь — лента должна

повторять контуры тела.

Измеряй с точностью до одного сантиметра.

