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ПОДБОР БРА

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ПОДБОР БРА

Подбери идеальное бра за два простых шага.
Готова? Прокрути ниже, чтобы начать.

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НЕ ЗНАЕШЬ СВОЙ РАЗМЕР? Здесь ты найдешь инструкции о том, как определить свой размер с помощью измерительной ленты.

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ИЗМЕРЬ ОБХВАТ
ПОД ГРУДЬЮ

Обхвати ребра измерительной лентой прямо
под грудью. Лента должна плотно прилегать
к телу и располагаться параллельно полу. Максимально
расслабься. Измеряй с точностью
до одного сантиметра.

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ОПРЕДЕЛИ
РАЗМЕР ЧАШКИ

Приложи конец ленты к грудине
и измерь расстояние до начала подмышечной впадины так,
чтобы лента проходила по наиболее выступающим точкам груди.
Не прижимай грудь — лента должна
повторять контуры тела.
Измеряй с точностью до одного сантиметра.

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИИ

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