КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ БЕГА Тайтсы Nike Epic Lux из прочных материалов, футболка из влагоотводящей

ткани, теплый жилет с пуховым наполнителем и влагонепроницаемая куртка.

Комбинация, которая не оставит стихии ни единого шанса.