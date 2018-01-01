ВЫБЕРИ МОДЕЛЬ С НЕСКОЛЬКИМИ КАРМАНАМИ,

ЧТОБЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ. На большинстве функциональных тайтсов Nike есть скрытые

карманы для пластиковых карт или ключей. Но некоторые

модели дополнены надежными карманами для телефона

в поясе сзади и в средней части бедра.