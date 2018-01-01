ВСЕ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХИногда мелочи имеют решающее значение. Наши брюки и тайтсы с
продуманным дизайном созданы для того, чтобы
каждое твое движение было комфортным.
ЕСЛИ ТЕБЕ НУЖНА НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ, ВЫБЕРИ
МОДЕЛЬ С ВЫСОКОЙ ПОСАДКОЙ И ШИРОКИМ ПОЯСОМВысокая посадка и широкий пояс из прочной ткани
обеспечивают надежную фиксацию для комфорта
при каждом повторе, приседании или выпаде.
ВЫБЕРИ МОДЕЛЬ С НЕСКОЛЬКИМИ КАРМАНАМИ,
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ.На большинстве функциональных тайтсов Nike есть скрытые
карманы для пластиковых карт или ключей. Но некоторые
модели дополнены надежными карманами для телефона
в поясе сзади и в средней части бедра.