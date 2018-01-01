ПРЕДСТАВЛЯЕМ БРЮКИ И ТАЙТСЫПоддержка при каждом движении. Вентиляция там, где это необходимо. Идеальная
длина, посадка и характеристики для твоего вида спорта. От велотренировок до занятий
йогой — здесь ты найдешь вариант для любого типа активности. Какой выберешь ты?
Плоские швы, дышащая сетка и приподнятый
сзади пояс — новый уровень комфорта на
интенсивных велотренировках.- Создано для велотренировок- Характеристики: пояс из сетки Power mesh,
два скошенных кармана
Прочные тайтсы с укрепленным и приподнятым
сзади поясом не смещаются во время приседаний,
подъемов и прыжков на подставку.- Создано для тяжелой атлетики и
высокоинтенсивных тренировок- Характеристики: пояс из сетки Power mesh,
карман для телефона
Компрессионные тайтсы с высокой посадкой,
практически бесшовной конструкцией и
прилегающим кроем.- Создано для йоги, пилатеса и упражнений у
станка- Характеристики: пояс из сетки Power mesh,
отсутствие боковых швов
Базовая модель из влагоотводящей ткани —
носи ее отдельно или надевай под костюм для
абсолютного комфорта на соревнованиях.- Создано для командных видов спорта- Характеристики: вставки из дышащей сетки