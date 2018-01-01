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NIKE PANT STUDIO

ЛИНЕЙКА

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ПРЕДСТАВЛЯЕМ БРЮКИ И ТАЙТСЫ Поддержка при каждом движении. Вентиляция там, где это необходимо. Идеальная
длина, посадка и характеристики для твоего вида спорта. От велотренировок до занятий
йогой — здесь ты найдешь вариант для любого типа активности. Какой выберешь ты?

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БРЮКИ NIKE SWIFT

ТАЙТСЫ NIKE EPIC LUX

ТАЙТСЫ NIKE SPEED

Как только ты их наденешь, поймешь — это
идеальный вариант для любых занятий.
 - Создано для бега - Характеристики: боковые карманы на молнии
и светоотражающие элементы

Идеальные тайтсы для бега. Безупречная
посадка, широкий пояс и дышащие вставки
обеспечивают комфорт на каждой пробежке. - Создано для бега - Характеристики: задний карман на молнии
и скошенные карманы

Стильный обтекаемый силуэт — то, что нужно
для длительных пробежек.
 - Создано для бега на скорость - Характеристики: карман для гаджета,
скошенный карман

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ТАЙТСЫ NIKE FLY LUX

NIKE POWER POCKET LUX

БРЮКИ NIKE BLISS LUX

Плоские швы, дышащая сетка и приподнятый
сзади пояс — новый уровень комфорта на
интенсивных велотренировках. - Создано для велотренировок - Характеристики: пояс из сетки Power mesh,
два скошенных кармана

Прочные тайтсы с укрепленным и приподнятым
сзади поясом не смещаются во время приседаний,
подъемов и прыжков на подставку. - Создано для тяжелой атлетики и
высокоинтенсивных тренировок - Характеристики: пояс из сетки Power mesh,
карман для телефона

Обтекаемый силуэт из ультралегкой ткани для
свободы движений в собственном темпе. - Создано для бокса и танцев - Характеристики: эластичная ткань тянется
во всех направлениях

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ТАЙТСЫ NIKE SCULPT LUX

ТАЙТСЫ NIKE PRO HYPERCOOL

БРЮКИ NIKE FLOW LUX

Компрессионные тайтсы с высокой посадкой,
практически бесшовной конструкцией и
прилегающим кроем. - Создано для йоги, пилатеса и упражнений у
станка - Характеристики: пояс из сетки Power mesh,
отсутствие боковых швов

Базовая модель из влагоотводящей ткани —
носи ее отдельно или надевай под костюм для
абсолютного комфорта на соревнованиях. - Создано для командных видов спорта - Характеристики: вставки из дышащей сетки

Свободный крой в области бедер обеспечивает
полную свободу движений при выполнении
любых упражнений. - Создано для йоги и танцев - Характеристики: широкий эластичный пояс

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ПОДРОБНЕЕ О БРЮКАХ И ТАЙТСАХ

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ВСЕ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ Забудь о распространенных проблемах с экипировкой для
тренировок благодаря характеристикам, подобранным
специально для твоего вида спорта.

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ОБРАЗЫ Смотри, как мы сочетаем тайтсы с новой одеждой
для бега, тренинга и с повседневными моделями.

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ

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