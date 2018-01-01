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ТРЕНИРУЙСЯ С НАМИ

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ТРЕНИРУЙСЯ
ЭФФЕКТИВНЕЕ
С НАМИ

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НАЧНИ С ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА Не существует универсальной программы тренировок, которая подойдет всем. Расскажи
нам, какие у тебя цели, снаряжение и уровень, а мы подберем для тебя тренировки,
создадим расписание и запланируем дни восстановления, чтобы помочь тебе
добиться высоких результатов. Когда твоя физическая форма или
расписание будут меняться, план подстроится под тебя.

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ПЛАН «НОВЫЙ СТАРТ» Этот план идеально подходит тебе, если ты только
начинаешь свой путь или хочешь вернуться к
регулярным тренировкам после перерыва.
Мы поможем тебе на каждом шаге пути
к твоей цели.

ПЛАН «СТРОЙНОСТЬ» Хочешь стать стройнее и улучшить свою
физическую форму? Тебе поможет этот
план с упражнениями на выносливость
и проработку мышц.

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ПЛАН «БЕЗ СНАРЯЖЕНИЯ» Развивай силу и улучшай физическую формубез
отягощения и снаряжения — упражнения и
тренировки с использованием только
собственного веса тела.

ПЛАН «СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ» Цель — укрепить все группы мышц с помощью тренировок
с отягощением и других упражнений на выносливость,
где используется оборудование спортзала.

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ПЛАН ЖДЕТ ТЕБЯ — ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ И ИДИ К НЕЙ Становись лучше вместе с лучшими, в удобное время. В приложении Nike+ Training
Club тебя ждут адаптивные программы тренировок, рекомендации экспертов и
более ста новых активных тренировок.

ПОДРОБНЕЕ
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ТРЕНИРУЙСЯ В СВОЕМ ТЕМПЕ Пока не чувствуешь в себе силы взяться за план? Начни с регулярных
упражнений, по одной тренировке за раз.

НАЙТИ ТРЕНИРОВКУ
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