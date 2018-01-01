НАЧНИ С ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА Не существует универсальной программы тренировок, которая подойдет всем. Расскажи

нам, какие у тебя цели, снаряжение и уровень, а мы подберем для тебя тренировки,

создадим расписание и запланируем дни восстановления, чтобы помочь тебе

добиться высоких результатов. Когда твоя физическая форма или

расписание будут меняться, план подстроится под тебя.