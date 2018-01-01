НАЧНИ С ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНАНе существует универсальной программы тренировок, которая подойдет всем. Расскажи
нам, какие у тебя цели, снаряжение и уровень, а мы подберем для тебя тренировки,
создадим расписание и запланируем дни восстановления, чтобы помочь тебе
добиться высоких результатов. Когда твоя физическая форма или
расписание будут меняться, план подстроится под тебя.
ПЛАН «НОВЫЙ СТАРТ»Этот план идеально подходит тебе, если ты только
начинаешь свой путь или хочешь вернуться к
регулярным тренировкам после перерыва.
Мы поможем тебе на каждом шаге пути
к твоей цели.
ПЛАН «СТРОЙНОСТЬ»Хочешь стать стройнее и улучшить свою
физическую форму? Тебе поможет этот
план с упражнениями на выносливость
и проработку мышц.
ПЛАН «БЕЗ СНАРЯЖЕНИЯ»Развивай силу и улучшай физическую формубез
отягощения и снаряжения — упражнения и
тренировки с использованием только
собственного веса тела.
ПЛАН «СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ»Цель — укрепить все группы мышц с помощью тренировок
с отягощением и других упражнений на выносливость,
где используется оборудование спортзала.
ПЛАН ЖДЕТ ТЕБЯ — ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ И ИДИ К НЕЙСтановись лучше вместе с лучшими, в удобное время. В приложении Nike+ Training
Club тебя ждут адаптивные программы тренировок, рекомендации экспертов и
более ста новых активных тренировок.