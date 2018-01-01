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ПОЛУЧАЙ БОЛЬШЕ ОТ
КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ

NIKE+
TRAINING
CLUB

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НАША ФИЛОСОФИЯ

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ПРАВИЛЬНАЯ
ЦЕЛЬ

Очень важно правильно сбалансировать тренировки.
Идеальный режим тренировок позволяет развивать
как выносливость, так и силу, а также подвижность.
Мы убеждены, что всегда можно добиться отличных
результатов, если правильно подобрать режим,
цели и интенсивность тренировок.

ПРАВИЛЬНАЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ

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Адаптивные программы тренировок помогут тебе
регулировать нагрузку, поддерживая интенсивность
занятий на необходимом уровне. После каждой
тренировки тебе нужно будет оценить, насколько
сложной она для тебя оказалась. В зависимости
от ответа твоя программа тренировок будет
скорректирована. Также учитывается любая
физическая активность вне приложения,
что поможет тебе распределять нагрузку
равномерно и эффективно. Приложение
Nike+ Training Club — твой персональный
мобильный тренер.

ПРАВИЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Как добиться наилучших результатов?
Тренируйся упорно и регулярно,
но не забывай, что телу необходимо
восстанавливаться. Найти правильный
баланс тебе помогут программы тренировок,
созданные на основе научных исследований
и опыта профессиональных атлетов.

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СТАНОВИСЬ ЛУЧШЕ С ЛУЧШИМИ Загрузи приложение Nike+ Training Club и тренируйся вместе с нами.
Тебя ждут адаптивные программы тренировок, рекомендации экспертов и
более ста новых активных тренировок.

ПОДРОБНЕЕ
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