Адаптивные программы тренировок помогут тебе

регулировать нагрузку, поддерживая интенсивность

занятий на необходимом уровне. После каждой

тренировки тебе нужно будет оценить, насколько

сложной она для тебя оказалась. В зависимости

от ответа твоя программа тренировок будет

скорректирована. Также учитывается любая

физическая активность вне приложения,

что поможет тебе распределять нагрузку

равномерно и эффективно. Приложение

Nike+ Training Club — твой персональный

мобильный тренер.